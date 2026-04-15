인천에서 보낸 짐 자동 연결 환승시간 20분 단축 전망

[헤럴드경제=홍승희 기자] 국토교통부는 위탁수하물 원격검색(IRBS)을 디트로이트 및 미네아폴리스 공항까지 확대 시행한다고 15일 밝혔다.

위탁수하물 원격검색은 인천공항에서 실시한 수하물 보안검색 엑스레이(X-ray) 이미지를 미국에 사전 전송해 항공기 도착 전 원격 검색 후 이상 없는 수하물은 연결 항공편에 바로 탑재하는 시스템이다. 지난해 8월부터 인천국제공항을 출발해 미국 애틀란타 공항에서 환승하는 승객을 대상으로 시행이 이뤄졌다.

그간 디트로이트 및 미네아폴리스 공항에서 환승하는 경우, 수하물이 자동 연결되지 않아 승객이 직접 수하물을 수취한 후 세관검사 및 수하물 임의개봉 검색 등을 통과하고, 환승 항공사 체크인카운터에서 다시 위탁해야했다.

앞으로 인천-디트로이트·미네아폴리스 노선을 이용하는 환승 승객은 수하물을 찾지 않고 곧바로 연결편에 탑승할 수 있게 됐다. 이에 따라 환승시간이 최소 20분, 약 22.2% 단축될 것으로 기대된다.

본 서비스는 인천-디트로이트, 인천-미네아폴리스 직항 노선 이용객은 물론, 제3국에서 출발해 인천을 거쳐 미국으로 향하는 환승 고객에게도 동일하게 적용된다.

이번 조치는 국토부와 미국 교통보안청(TSA), 관세국경보호청(CBP) 간 협력을 통해 이뤄진 것으로, 양국은 첨단 항공보안 기술을 활용한 위탁수하물 원격검색을 통해 환승 절차를 간소화하고 승객 편의를 획기적으로 개선하기로 합의했다.

현재 인천-디트로이트·미네아폴리스 노선은 델타항공이 하루 각 1편씩 운항하고 있다. 2025년 한 해 해당 노선을 이용한 승객은 총 7만1828명으로, 이 중 디트로이트·미네아폴리스 공항에서 환승한 승객은 4만5235명으로 전체의 약 63%를 차지하는 등 환승 수요가 높은 것으로 나타났다.

이상헌 국토부 공항정책관은 “이번 위탁수하물 원격검색 확대 시행은 한·미 간 항공보안에 대한 상호 신뢰를 기반으로 한 협력 성과”며 “앞으로도 위탁수하물 원격검색 적용 노선을 시애틀과 로스엔젤레스 등 미국 내 주요 공항으로 지속 확대해 국제 항공보안 협력을 강화하고, 보다 편리하고 안전한 항공여행 환경을 조성해 나가겠다”고 덧붙였다.