청년 50명 선발해 SNS 홍보 및 농촌 일손돕기 등 5개월간 활동

영농일지·면세유 정보 등 담은 ‘스마트 플랫폼’ 소통 강화… 19일까지 접수

[헤럴드경제=김선국 기자] 농협중앙회는 스마트 영농 플랫폼 ‘NH오늘농사’의 홍보와 청년층 소통 강화를 위해 ‘NH오늘농사 2030 서포터즈’를 모집한다고 14일 밝혔다.

이번 서포터즈는 청년 세대의 참신한 아이디어를 통해 디지털 농업 서비스를 확산하기 위해 마련됐다. 공개 모집을 통해 총 50명을 선발하며, 오는 4월 말 발대식을 시작으로 9월까지 약 5개월간 활동하게 된다.

지원 대상은 농업과 농촌에 관심 있는 2030세대로 특히 농업 종사자나 주말농장·가족 농사 참여 경험자 등을 우대한다. 접수는 오는 19일까지 NH오늘농사 앱을 통해 가능하다.

선발된 서포터즈는 SNS 콘텐츠 제작을 통한 온라인 홍보와 주요 행사 참여, 농촌 일손돕기 등 다양한 활동을 수행한다. 수료자에게는 활동 지원금이 지급되며, 우수 활동자에게는 디지털 기기 시상 등의 혜택이 주어진다.

한편, ‘NH오늘농사’는 영농일지, 농작업 관리, 농산물 시세는 물론 최근 농가 경영의 핵심 변수인 면세유 정보 등 다양한 기능을 제공하는 농협의 대표 스마트 영농 플랫폼이다.

최한호 농협중앙회 디지털전략부장은 “이번 서포터즈 활동이 청년 세대와 농업의 가치를 공유하고 디지털 농업 확산을 이끄는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.