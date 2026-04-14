국무회의서 “듣기 불편해도 좀 참으라”며 선출직 공직자 자세 강조

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 14일 국무위원들을 향해 “지휘관이 빨간색이고 관료 조직은 회색이라고 한다면 머리부터 발끝까지 빨간색으로 만들기 위해 노력해야 한다”면서 선출직 공직자로서의 자세를 강조했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 직업 공무원을 애니메이션 속 로봇 ‘태권브이’에 비유하며 이같이 말했다.

이 대통령은 “듣기 불편하더라도 좀 참으라”면서 말을 꺼내고 “로봇 태권브이 처럼 선출직이 국민으로부터 권력을 직접 위임받은 지휘관을 머리로 꽂으면 원래는 그 지휘관이 빨간색이다. 근데 관료 공무원 조직이 회색이면 발끝까지 빨간색을 만들기 위해서 노력해야 된다”고 강조했다. 선출직 공무원이 태권브이의 머리, 직업 공무원은 수족이라는 것이다.

그러면서 “그런데 실제로는 회색이 위로 밀고 올라와서 빨간색이 어느 날 회색이 돼 있다”고 말했다.

특히 이 대통령은 “주변 (공무원들이) 워낙 전문가들인 데다 나름의 논리가 있어서 얘기하다 보니 그 말이 다 맞는 것 같다”며 “결국 국민은 빨간색을, 또는 파란색을 꽂았는데 나중에 보면 회색이 다 침투해서 거무튀튀하게 변해 있다”고 지적했다.

이어 “원래 그렇다. 거기 들어가면 힘들다”며 “사상 투쟁도 해야 하고, 논리 투쟁도 해야 하고, 권력 투쟁도 해야 한다”고 당부했다. 이 대통령은 또 “끊임없이 공부하고, 우리 권력의 원천인 국민이 뭘 원하는지 탐구해서 밑에서 밀고 올라오는 것 견디고 밑으로 내려야 한다”고 강조했다.

이 대통령은 “그러려면 진짜 엄청난 에너지와 열정이 필요하다. 시간이 지나면 잘 안된다. 이것도 너무 오래 하면 안 될 것 같더라”며 “저도 맨날 여러분 보고에만 의존하지 않고 회색으로 변하지 않으려고 엄청나게 노력하고 있다”고도 강조했다.

이 대통령 발언에 김민석 국무총리가 “선출직과 관료제의 민주주의 이론에 대해 강의하시면 돈 좀 벌겠다”고 농담을 건네자 이 대통령은 웃으며 “이러다 쫓겨날 가능성이 많다”고 덧붙였다.