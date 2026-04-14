[헤럴드경제=함영훈 기자] 김진태 강원특별자치도지사가 14일 민선9기 예비후보등록을 마쳤다.

김 예비후보는 이날 도지사 출마선언을 통해 “도지사가 되어 강원특별자치도의 밑그림을 설계하고 ‘미래산업 글로벌도시’라는 비전을 직접 작명했다”면서 “강원특별법을 두 번에 걸쳐 대폭 개정하는 과정에서 삭발농성 등 온몸을 던져 투쟁해 지금의 틀을 완성했다”는 말로 운을 뗐다.

그는 “지금 우리는 감자만 팔던 강원도에서 첨단미래산업으로 산업지도를 완전히 바꾸고 있는 거대한 전환기에 서 있다”며 “산업은 4년 만에 끝나는 일이 아니기에 강원을 가장 잘 아는 사람이 책임지고 마무리해야 한다”고 밝혔다.

이어 “반도체, 바이오, 미래차, 수소 등 7대 미래산업이 이제 자리를 잡고 있는데, 이제부터 본격적인 기업 유치와 일자리 창출에 매진하겠다”고 계획을 밝혔다.

김 후보 “강원도 역사상 최대치인 국비 10조 시대를 열었고, 4년 동안 첨단미래사업 120개를 시작했다. 이는 재임 기간 중 12일에 한 건씩 사업을 만들어낸 셈이다”라며 “영월~삼척 고속도로를 비롯한 대형 SOC 사업은 ‘8전 8승’의 기록을 세웠고 지금도 9번째, 10번째 사업을 준비 중이다”고 덧붙였다.

그는 “지난 4년이 강원도를 특별하게 만드는 시간이었다면, 앞으로의 4년은 도민 한 분 한 분의 삶을 특별하게 바꾸겠다”고 다짐하며 출산육아부터 교육과 취업, 노후연금에 이르는 ‘생애전주기 강원형 돌봄시스템’ 구축을 약속했다.

김 후보는 이날 도청 내 119종합상황실을 방문해 소방대원들을 격려하며 “3년 연속 산불 제로를 반드시 이뤄달라”고 당부했다. 이어 구내식당 공무직 직원들과 청사관리팀, 청사 미화원들을 차례로 만나 격려했다.

오후엔 ‘뚝심 이어달리기 1탄’으로 동춘천산단 내 종량제봉투 제조 공장인 크린산업을 방문해 중동 위기 속 종량제봉투 수급상황을 점검하고 패키징 공정 체험을 진행한다. 또 ‘회관일기 1탄’ 일환으로 홍천군 하오안1리 마을회관을 찾아 주민 간담회를 갖고 마을에서 숙박하며 도민들과의 밀착 소통을 이어갈 예정이다.