월 8500원 요금제 번들 상품 출시 KT 구독 할인·커피 결합 상품도

KT는 국내 통신사 중 처음으로 ‘유튜브 프리미엄 라이트’(사진)를 제공하는 요금제 번들 상품을 출시한다고 14일 밝혔다.

이번 상품은 기존 ‘유튜브 프리미엄 초이스’ 요금제의 기본 혜택을 ‘유튜브 프리미엄’에서 유튜브 프리미엄 라이트로 개편한 것이다. 이로써 고객이 추가 요금 부담 없이도 광고 없는 유튜브를 시청하도록 지원한다고 KT는 설명했다.

유튜브 프리미엄 라이트는 지난 3월 국내에 정식 출시된 유튜브 요금제다. 월 8500원에 광고로 인한 끊김 없이 유튜브의 동영상을 시청할 수 있다. 오프라인 저장, 백그라운드 재생 기능도 제공한다. 다만 유튜브 프리미엄에서 제공하던 ‘유튜브 뮤직’은 제외된다. 또 유튜브 앱에서 음악 콘텐츠나 쇼츠를 이용할 시 오프라인 저장, 백그라운드 재생이 제한되고 광고가 표시될 수 있다.

유튜브 뮤직 이용을 원하는 고객은 추가 비용을 지급하고 ‘유튜브 프리미엄’으로 업그레이드하면 된다.

이어 KT는 관련 요금제 혜택도 마련했다. ‘유튜브 프리미엄 초이스 스페셜’ 요금제를 선택하고 선택약정 할인(25%)과 프리미엄 가족결합 할인(25%)을 적용할 시, 월 5만원대 수준으로 데이터 완전 무제한, 유튜브 프리미엄 라이트, 멤버십 VVIP 등급, 스마트기기 1회선 무료, 데이터쉐어링 1회선 무료, 단말보험 할인 등을 동시에 이용할 수 있다.

아울러 ‘KT 구독’에선 유튜브 프리미엄 라이트를 시중가(월 8500원)보다 할인된 월 8000원에 제공한다.

KT는 유튜브 이용 경험과 일상 혜택을 결합한 구독팩 2종도 함께 출시한단 방침이다. 구체적으로 ▷유튜브 프리미엄+메가MGC커피(아메리카노 HOT 3잔) ▷유튜브 프리미엄 라이트+메가MGC커피(아메리카노 HOT 1잔) 구성으로 매월 커피 쿠폰을 기프티쇼 형태로 제공한다. 더불어 ‘유튜브 프리미엄+메가MGC커피’ 구독팩 출시를 기념해 오는 12월 31일까지 해당 상품을 각각 1만4900원과 8500원에 제공하는 할인 프로모션도 진행한다. 유튜브 프리미엄 단독 상품 가격 수준으로 커피 혜택까지 함께 제공받을 수 있는 구성이라고 KT는 설명했다. 이와 함께 오는 30일까지 KT 구독을 통해 유튜브 프리미엄 또는 구독팩에 신규 가입한 고객을 대상으로 네이버페이 포인트 2000원권을 제공하는 이벤트도 진행된다. 차민주 기자