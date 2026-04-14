[헤럴드경제=채상우 기자] 중국의 한 카페가 고객들에게 신발을 벗지 말라며 주의를 당부해 중국에서 논란이 됐다.

11일(현지 시각) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 산둥성 웨이팡시 칭저우 고성에 자리한 카페 ‘이난핑(Yi Nan Ping)’은 최근 출입구에 주의 사항을 공지했다.

주의 사항에는 그간 매장에서 발생한 여러 문제가 적혀 있었다. ▷실내에서 담배를 피우는 행위 ▷근거 없는 부정적인 후기 작성 ▷반려동물을 통제하지 않고 풀어두는 행동 ▷냄새가 심한 상태에서 신발을 벗는 행위 ▷의자 위에 발을 올리는 행동 ▷연못에 있는 작은 거북이를 가져가는 일 등 이다.

카페를 운영하는 류 씨는 “연못에 70마리 넘게 있던 거북이 중 절반 가까이가 사라졌다”며 “단골들이 선물해 준 것이라 더 안타깝다”고 말했다. 또 일부 방문객이 차 찌꺼기나 해바라기씨 껍질 같은 쓰레기를 연못에 버려 환경을 훼손하는 사례도 있었다고 덧붙였다.

이른바 ‘가짜 상류층’을 겨냥한 문구도 눈에 띈다. 이는 소비를 과시하며 부유한 이미지를 연출하려는 사람들을 지칭하는 인터넷 용어다. 카페 측은 일부 손님들이 검은 스타킹, 인조 속눈썹, 의류, 화장품 등을 매장에 버리고 가 다른 이용객에게 불편을 준다고 설명했다.

해당 공지는 지난 2월부터 게시됐으며, 안내문에 적힌 사례들은 모두 실제로 발생했던 일이다.

이 소식을 접한 중국인들은 SNS를 통해 갑론을박을 벌였다. “충분히 공감한다”, “예의를 지키지 않는 사람들을 더는 양해해서는 안 된다”는 반응이 많았다. 반면 “신발을 벗는 게 뭐가 문제인지 모르겠다”, “다른 가게들에서는 문제를 제기 하지 않는데, 과한 것 같다”는 이들도 있었다.