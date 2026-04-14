4월 14일부터 26일까지 티스테이션 SNS 채널서 모집 일반 참가자·딜러 대상 ‘벤투스’ 시승 체험 운영

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 오는 26일까지 플래그십 타이어 브랜드 ‘벤투스’의 성능을 직접 체험할 수 있는 ‘벤투스 익스피리언스 데이’ 참가자를 모집한다고 14일 밝혔다.

올해로 2회째를 맞는 ‘벤투스 익스피리언스 데이’는 고성능 차량 주행 환경에서 ‘벤투스’의 탁월한 퍼포먼스와 첨단 기술력을 직접 경험할 수 있는 행사로 오는 5월 9일부터 10일까지 인천 영종도 소재의 자동차 복합 문화 공간 ‘BMW 드라이빙 센터‘에서 열린다. 9일은 일반 참가자, 10일은 딜러를 대상으로 각각 진행된다.

일반 참가 신청은 티스테이션 공식 SNS 채널(인스타그램, 네이버 블로그 등)을 통해 가능하다. 참가 대상으로는 ▷스포츠 드라이빙 애호가 ▷발대식 및 체험 행사 참석 가능 ▷개인 SNS 채널 운영 및 자동차 동호회 활동 등에 부합하는 지원자라면 누구나 신청할 수 있다. 최종 신청자는 4월 30일 추첨을 통해 결정되며 개별 안내할 예정이다.

한국타이어가 12년 연속 고성능 타이어를 독점 공급 중인 BMW 드라이빙 센터에서 진행되는 이번 행사는 BMW의 ‘M2’, ‘M4’, ‘M5’, ‘M340i’ 등 차량을 활용한 트랙 주행을 비롯해 다목적 코스 주행, 전문 드라이버와 함께하는 ‘M-TAXI’ 체험 등 다채로운 프로그램으로 구성될 예정이다.

한편, 한국타이어는 ‘벤투스’를 활용해 국내 소비자 및 비즈니스 파트너들과의 소통 접점을 지속 강화하고 있다.

지난해에는 익스피리언스 크루, 주요 딜러 관계자, 인플루언서를 초청해 ‘벤투스 에보 익스피리언스 데이’, ‘벤투스 슈퍼 스포츠 익스피리언스 데이’ 등 행사를 열었다.