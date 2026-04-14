두엄외·두쫀아 등 신제품 인기

[헤럴드경제=정대한 기자] 배스킨라빈스가 두바이 트렌드를 접목한 신제품 흥행에 힘입어 1분기 영업이익이 전년 대비 110% 증가했다고 14일 밝혔다.

대표 제품 ‘두바이에서 온 엄마는 외계인’은 지난 2월 말 출시 후 22일 만에 누적 판매량 142만개를 기록했다. 기존 베스트셀러 ‘엄마는 외계인’ 동기 대비 판매량을 30% 웃돌았다. 관련 숏폼 콘텐츠 조회수는 765만회를 돌파했다.

카다이프를 더한 피스타치오 아이스크림에 찹쌀피를 감싼 ‘두쫀아 모찌 피스타치오’는 일부 매장에서 품절됐다. 4월에는 헤이즐넛 초콜릿·카라멜 아이스크림 베이스에 초콜릿 카다이프 리본을 더한 ‘두바이 크런치 봉봉’을 출시했다.

이번 실적 반등에는 스테디셀러와 글로벌 트렌드를 결합하는 허희수 사장의 제품 전략이 주효했다는 분석이다. 배스킨라빈스 관계자는 “앞으로도 소비자의 세분화된 취향과 트렌드를 반영한 제품을 개발해 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.