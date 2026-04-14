14~17일 전국 각지서 합동 간담회 개최 지방정부와 과제 발굴, 정책 반영 예정

[헤럴드경제=신혜원 기자] 국토교통부가 중동전쟁 장기화에 따른 건설업계 피해를 최소화하기 위해 지방정부, 지역 건설사와 직접 소통에 나선다.

국토부는 이날(14일)부터 17일까지 나흘에 걸쳐 전국의 권역별 지방정부 및 지역 건설업계와 함께 ‘중앙·지방정부-건설업계 중동상황 대응 합동 간담회’를 개최한다고 밝혔다.

전국 시도에서 개최되는 간담회에는 국토부 건설정책국장 및 지방정부 국장급 인사와 대한건설협회, 대한전문건설협회, 대한기계설비건설협회, 대한주택건설협회 지방 시도회가 참석한다.

국토부는 지난 3일 1차관 주재 ‘건설현장 비상경제 태스크포스(TF)’를 가동해 건설자재 수급상황을 관리하면서 건설기업의 애로를 파악해 신속하게 해소할 수 있도록 조치하고 있다. 특히 재정·금융당국 등 관계부처와도 협의하며 건설업계가 필요로 하는 정책을 지원하고 있다.

이와 함께 국토부는 중동 상황이 국내 건설기업의 경영 애로를 가중할 우려가 있는 만큼, 지방정부와도 협력체계를 구축해 지역 건설기업의 애로를 직접 듣고 함께 해소해 나가기로 했다.

국토부는 이번 릴레이 간담회를 거쳐 발굴된 과제를 지방정부와 함께 적극 검토해 정책에 반영해 나갈 예정이다.

김석기 국토부 건설정책국장은 “지역 건설기업이 지역 산업생산과 민생경제에 기여하는 역할이 크고 중요하다”며 “지방정부와 긴밀히 소통해 당면한 애로 해소 및 위기 극복과 함께 장기적으로 신(新)교통 첨단 인프라 중심의 지역 투자 활성화도 함께 고민해 나가겠다”고 말했다.