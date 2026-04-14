구글 ‘제미나이 엔터프라이즈’ 도입

[헤럴드경제=김진 기자] CJ올리브영이 국내 유통업계 최초로 구글 클라우드의 ‘제미나이 엔터프라이즈’를 구성원 업무 환경에 도입한다고 14일 밝혔다.

제미나이 엔터프라이즈는 기업이 자체 데이터를 기반으로 인공지능(AI) 도구를 만들어 사용하도록 지원하는 플랫폼이다. 올리브영은 유통업계의 핵심 경쟁력으로 부상한 데이터 기반 의사결정과 개인화 서비스에 대응하기 위해 이번 도입을 결정했다.

올리브영은 업무 전반에 생성형 AI 기술을 본격 도입할 계획이다. 구성원 누구나 AI로 업무처리 방식을 개선할 수 있는 환경도 조성한다. 비개발 직군인 상품기획자(MD)나 마케팅 담당자가 수작업으로 진행했던 시장 조사와 고객 데이터 분석 등에 AI 도구를 활용할 수 있을 것으로 보고 있다.

매장에서는 AI를 통해 진열 및 재고 현황을 실시간으로 파악하는 등 운영 방식을 고도화할 예정이다. 국가별 언어 환경과 고객 특성에 맞춘 상품 정보를 제공하는 데도 AI를 활용할 계획이다.

올리브영 관계자는 “구성원 개개인의 AI 활용 역량을 높여 조직 전반에 AI를 자연스럽게 내재화하고, 변화하는 시장에 기민하게 대응할 수 있는 기반을 마련하고자 한다”며 “이를 바탕으로 국내외 고객들의 경험을 고도화할 것”이라고 말했다.