20대 언어치료사 만행 CCTV에 포착돼 아이 치료 뒷전, 휴대폰·태블릿 삼매경 400여차례 50여 환우 방치, 경찰에 고발돼

[헤럴드경제=한지숙 기자] 20대 여성 언어치료사가 발달장애 아동을 20분 동안 의자에 묶어둔 채 치료는 뒷전이고 휴대전화만 들여다보는 모습이 포착됐다. 치료할 아동을 방치한 정황이 확인돼 병원 측은 이 치료사를 해고 조치하고 경찰에도 고발했다.

지난 2023년 5월에 대전에 문을 연 국내 첫 공공어린이재활병원에서 벌어진 일이다.

MBC가 지난 13일 공개한 이 병원 치료실 내부 폐쇄회로(CC)TV에서 20대 여성 언어치료사 A 씨는 발달 장애가 있는 아이가 치료실 안으로 들어오자 아이를 의자에 앉히고 몸에 벨트를 채운 뒤 상판으로 고정했다.

이후 치료는 시작하지 않고 자신의 업무 책상 앞으로 가더니 자리에 앉아 스마트폰만 바라봤다. 아이는 답답한 듯 팔다리를 휘젓지만 20분 동안 묶여 있었고 A 씨는 아이와 눈 한 번 마주치지 않았다.

또 다른 고등학생 치료 때도 A 씨는 재활치료를 제대로 하지 않고 학생을 방치했다. 학생이 자기 얼굴을 감싸 쥐는 등 이상 행동을 보였지만 A 씨는 학생 맞은편에 다리를 꼬고 앉아 스마트폰 화면만 봤다. 이어 A 씨는 이어폰을 꽂고 태블릿PC로 드라마를 시청했다.

해당 학생 부모는 MBC에 “(아이가 얼굴을 감싸 쥔 행동은) 자기가 벌 받고 있다고 느낀 것”이라며 “저 시간을 견디면서 스트레스를 심하게 받았을 것”이라고 말했다.

재활병원 구조상 치료실은 아동과 치료사 둘만 있고 차폐돼 있어 부모들은 내부 상황을 알지 못한 채 아이를 맡겨온 것으로 전해졌다.

하지만 치료실에서 치료사의 목소리가 들리지 않는 걸 의아하게 여긴 피해 환우 부모들이 지난 2월 대전시에 민원을 접수하면서 A 씨의 치료실 전횡이 만천하에 드러났다.

병원이 약 3개월 치 치료실 CCTV 영상을 확인한 결과 A 씨는 약 400차례 재활치료를 제대로 하지 않고 50여명의 아이들을 방치한 것으로 조사됐다. 제대로 치료 업무를 하지 않고 시간을 때웠음에도 A 씨는 전자의무기록에는 치료가 이뤄진 것처럼 입력했다.

병원 측은 A씨를 즉시 업무에서 배제한 뒤 경찰에 고발했고 지난달 19일 징계위원회를 열어 해고했다. 또 피해 환아 부모들에겐 문제가 확인된 3개월치 치료에 대한 병원비를 환불하고 보강치료를 제공하겠다고 안내했으며 치료실 내부를 들여다볼 수 있도록 창문이 있는 문으로 교체했다.

병원 측은 “상시감독과 채용검증을 강화하겠다”면서도 “CCTV 설치 이전 피해 확인은 어려워, 피해 환우 부모와는 개별 면담을 진행하겠다”고 말했다.

아동학대 혐의 등으로 A씨를 조사 중인 경찰은 CCTV 영상 분석을 마무리하고 있으며 조만간 A씨 대면 조사에 나설 방침이다.