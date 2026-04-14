“국민 명령처럼 일 잘하는 지방정부 만드는 선거” “중동위기 초당적 협력…매주 월 정기회동키로”

[헤럴드경제=주소현 기자] 한병도 더불어민주당 원내대표는 6·3지방선거가 50일 남은 14일 “이재명 정부 출범 이후 치르는 첫 번째 전국 단위 선거”라며 “이제 2022년 윤석열을 등에 업고 나타난 무능하고 무책임한 지방 권력을 심판할 차례”라고 말했다.

한 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “이번 선거는 국민께서 명령하시는 것처럼 또한 저희 민주당이 내건 슬로건처럼 대한민국을 정상화하고 일 잘하는 지방 정부를 만드는 선거”라며 이같이 말했다. 또 “내란 종식과 민생회복, 사법 대개혁이라는 시대정신을 온전히 구현하는 선거가 될 것”이라고도 했다.

이어 한 원내대표는 “민주당은 중동 위기 극복과 민생 안전을 최우선 가치로 삼고 지방선거에 임하겠다”며 “다시 한번 위대한 국민의 승리를 위해 진실한 마음과 성실한 태도, 절실한 각오로 전력 질주하겠다”고 말했다.

여야 협치도 강조했다. 한 원내대표는 “민주당과 국민의힘은 어제 양당 원내대표 회동을 갖고 중동 위기 극복에 초당적으로 협력하기로 뜻을 모았다”며 오는 16일 ‘중동전쟁 긴급 현안보고 및 대응 점검회의’를 언급했다.

한 원내대표는 “여야 원내 지도부가 함께 정부로부터 현안을 보고받고 공동으로 대응을 점검하는 것은 이번이 처음 있는 일”이라며 “국민 부담이 가중되는 현실에 여야가 초당적으로 협력하고 공동 대응하는 것에 큰 의미가 있다”고 했다.

이어 “전쟁 관련 주요 부처가 참여하여 상황을 점검하고 국민 부담 절감을 위한 국회와 정부의 협력 방안을 함께 모색하는 자리가 될 것”이라며 “양당 원내대표는 매주 월요일 정기적으로 회동하기로 했다. 국민이 체감할 수 있는 성과를 낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

아울러 한 원내대표는 선거구 획정 등 정치개혁특별위원회의 조속한 개혁안 처리를 촉구했다. 그는“국민의힘이 여전히 중대 선거구제 확대, 광역비례 확대, 지역위원회 합법화에 반대하고 있다. 민주당은 지방선거 선거구 획정은 물론 대한민국 민주주의의 전진을 위해 끝까지 노력하겠다”고 했다.