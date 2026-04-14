221편 운항·93.7% 탑승률 “안정적 운영 경쟁력 입증”

[헤럴드경제=권제인 기자] 파라타항공이 3월 국제선 여객 탑승률에서 국적 항공사 가운데 가장 높은 탑승률을 기록했다고 14일 밝혔다.

서울지방항공청의 3월 국제선 탑승률 통계에 따르면 파라타항공은 3월 한 달간 221편을 운항하며 총 4만7245명을 수송, 93.7%의 탑승률로 전체 국적 항공사 중 1위를 차지했다.

파라타항공의 국제선 탑승률은 취항 이후 상승 흐름을 이어가고 있다. 2025년 11월 67.2%에서 출발해 12월 83.6%, 2026년 1월 84.6%, 2월 89.0%, 3월 93.7%로 꾸준히 상승하며 뚜렷한 성장세를 보이고 있다.

파라타항공은 이 같은 성과가 효율적인 운항 전략과 고객 중심 서비스가 결합된 결과라고 강조했다. 파라타항공은 충분한 지상 조업 시간 확보와 사전 운항 준비를 통해 정시성을 유지하는 한편, 고객 편의성을 고려한 일정 구성과 좌석 운영 전략을 병행해 고객 신뢰를 빠르게 확보하며 첫 취항 6개월 만에 가시적인 성과를 만들어냈다.

또한 기내 서비스 측면에서도 차별화된 기내식과 완성도 높은 기내 경험을 제공하며 고객 경험을 강화하고 있다. 기존 저비용항공사(LCC)에서는 찾아보기 어려운 ‘비즈니스 스마트석’ 운영 역시 긍정적인 반응을 얻고 있다.

파라타항공 관계자는 “국제선 취항 초기부터 진심을 다한 서비스로 차별화된 고객 경험 확보에 집중해 온 점이 긍정적인 성과로 이어지고 있다”며 “앞으로도 안전과 정시성을 기반으로 고객이 체감할 수 있는 서비스를 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편 파라타항공은 지난해 11월 국제선 첫 취항 이후 국내선은 김포, 국제선은 인천을 기반으로 총 7개 노선을 운항하고 있다. 최근 항공업계 전반의 공급 조정 흐름과 달리, 4월과 5월 국제선 전 노선을 정상 운항할 예정이다.