코듀라 나일론 소재·스판 메쉬 포켓…활용성 높여

[헤럴드경제=정대한 기자] 프로-스펙스가 봄철 러닝 시즌을 맞아 ‘경량 러닝 액세서리’를 출시했다고 14일 밝혔다.

‘러닝 경량 백팩’은 9ℓ·15ℓ 두 가지로, 코듀라 나일론 소재와 스판 메쉬 포켓을 적용했다. 야간 러닝을 위한 리플렉티브 로고 프린팅도 더했다.

‘러닝 경량 하네스’는 스판 밴드로 핏 조절이 가능하다. 앞판 지퍼 포켓·등판 오픈 포켓 등 빠른 수납 구조를 갖췄다. ‘러닝 경량 벨트’는 슬림 버클과 교차 구조 디자인으로 가볍고 안정적인 수납력을 제공한다.

‘경량 심리스 타공 러닝캡’은 측면 타공 설계로 통기성을 높이고 흡습속건 땀밴드를 적용했다. ‘컴프레션 니삭스’와 함께 매치하면 시원한 러닝룩을 완성할 수 있다.

프로-스펙스 관계자는 “단거리 조깅부터 트레일 러닝까지 각자의 러닝 스타일에 맞춰 선택해, 봄철 기온 변화에도 쾌적한 컨디션을 유지할 수 있도록 다양한 아이템으로 구성했다”고 말했다.