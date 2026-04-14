한유원 운영 동반성장몰, 4월 동행축제 맞아 전용 기획전 진행 2800개 중소기업 19만개 상품 입점…세금포인트 할인몰서도 동일 혜택 동행축제, 5월 10일까지 온·오프라인서 중소기업·소상공인 판매전 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한국중소벤처기업유통원은 운영 중인 ‘동반성장몰’에서 4월 동행축제와 연계한 다양한 판촉 행사를 진행한다고 밝혔다.

동반성장몰은 중소기업과 소상공인만 입점할 수 있는 온라인 복지몰이다. 현재 2800개 중소기업의 우수제품 19만여개가 입점해 있다. 이를 도입한 공공기관과 대기업 등의 임직원은 개인별로 지급된 복지포인트를 활용해 제품을 구매할 수 있다. 구매를 통해 중소기업 판로 지원 효과도 함께 낼 수 있다는 게 한유원 측 설명이다.

한유원은 이번 4월 동행축제를 맞아 중동 전쟁 여파로 위축된 내수 소비 활성화에 동참하기 위해 별도 프로모션을 마련했다.

행사 기간 소비자들은 동행축제 전용 기획전을 비롯해 봄철 수요를 겨냥한 뷰티 특가전, 건강기능식품 기획전, 피크닉 기획전 등을 통해 중소기업과 소상공인 제품을 할인된 가격에 구매할 수 있다. 국세청과 연계해 운영되는 세금포인트 할인쇼핑몰에서도 같은 혜택이 적용된다.

이태식 한유원 대표이사는 “동행축제 주관사로서 기관이 보유한 모든 역량을 동원해 소비 활성화를 지원할 계획”이라며 “동반성장몰을 비롯한 다양한 플랫폼에서 진행되는 프로모션을 통해 우수한 중소기업·소상공인 제품을 합리적인 가격에 만나길 바란다”고 말했다.

한편 지난 4월 11일 전주에서 개막한 동행축제는 오는 5월 10일까지 이어진다. 축제 기간 온·오프라인에서 다양한 중소기업·소상공인 제품 판매전이 열린다.