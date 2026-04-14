2015년 국내 최초 고급차 브랜드로 출범 10년 4개월 만의 대기록 달성 베스트셀링카 ‘G80’, 국내 누적 42.2만대

[헤럴드경제=서재근 기자] 제네시스가 국내 누적 판매량 100만대를 돌파했다. 지난 2015년 11월 국내 최초의 고급차 브랜드로 출범한 이후 10년 4개월 만에 이뤄낸 성과다.

제네시스는 3월 마감 기준 국내 누적 판매량이 총 100만2998대를 기록했다고 14일 밝혔다.

제네시스는 2015년 12월, 플래그십 세단 EQ900를 독립 브랜드 첫 모델로 출시하며 국내 고급차 시장에 진출했다. 출범 이듬해인 2016년에는 중형 세단 G80를 라인업에 추가해 국내 시장에서 4만4271대의 판매를 기록했다.

이어 2017년 콤팩트 스포츠 세단 G70, 2018년 EQ900의 후속 모델 G90를 차례로 선보이며 세단 풀 라인업을 완성했다. 2020년 1월에는 브랜드 최초 SUV(스포츠유틸리티차량) GV80를 출시한 것을 시작으로, 3월 3세대 G80, 12월 GV70를 연달아 선보였다.

2021년에는 G80 전동화 모델, GV60, GV70 전동화 모델을 잇달아 출시하며 전동화 라인업을 구축, 역대 국내 최다 판매 대수인 13만8757대를 기록했고 2022년에는 세단·SUV·전동화 모델을 아우르는 풀 라인업을 완성해 국내 누적 판매 60만대를 넘어섰다.

이후 2023년부터 2025년까지 연평균 12만대 이상의 판매를 유지하며 국내 럭셔리 시장에서 확고한 입지를 이어왔다.

가장 많이 판매된 모델은 제네시스의 대표 세단 G80(G80 전동화 모델 포함)로, 누적 100만대 중 42만2589대(42.1%)의 판매를 기록하며 브랜드의 성장을 이끌었다. 이어 브랜드 최초 SUV 모델인 GV80가 18만9485대(18.9%) 판매돼 2위에 올랐으며, GV70(GV70 전동화 모델 포함)가 18만2131대(18.2%), G90가 13만998대(13.1%)로 뒤를 이었다.

국내 시장은 제네시스의 글로벌 전체 판매 실적을 견인하고 있는 최대 시장이다. 2023년 9월 제네시스가 글로벌 누적 판매 100만대를 돌파할 당시, 국내 판매량은 전체의 약 68%(약 69만대)를 차지했으며, 올해 1월 글로벌 누적 150만대를 달성했을 때도 전체의 약 64%(약 98만대)가 국내에서 이뤄졌다.

제네시스는 ‘역동적인 우아함’이라는 차별화된 디자인 철학을 바탕으로 대담한 디자인을 갖춘 모델들을 지속해서 선보였으며, 그 결과 브랜드 출범 직후부터 ‘iF 디자인 어워드’, ‘레드 닷 어워드’ 등 세계적 권위의 디자인상을 다수 수상했다.

또한, 미국 데이터 분석 기업 제이디파워가 발표하는 ‘신차품질조사(IQS)’에서 2017년부터 2023년까지 7년간 총 5차례에 걸쳐 프리미엄 브랜드 1위를 달성했고, ‘내구품질조사(VDS)’에서는 조사 대상에 포함된 첫해인 2020년 전체 브랜드 1위에 오르며 높은 품질과 기술력을 증명했다.

지난 10년간 국내 고객과의 접점을 꾸준히 넓혀 왔다. 2016년 제네시스 스튜디오 하남을 시작으로 꾸준히 전국 주요 거점에 브랜드 공간을 구축했으며, 2023년에는 서울 신라호텔에 최상위 고객을 위한 VIP 전용 공간 ‘제네시스 라운지’를 개관했다.

문화와 스포츠를 통한 교감도 지속하고 있다. 제네시스는 2017년부터 부산국제영화제를 공식 후원해왔으며, 매년 G90·GV80 등 100여 대의 의전 차량과 발전 기금을 지원했다.

스포츠 분야에서는 2016년 KPGA 투어 포인트 타이틀 스폰서십을 시작으로 국내 남자 골프의 성장을 꾸준히 지원해 왔다. 특히, 2017년 출범한 ‘제네시스 챔피언십’은 갤러리 3만 명 시대를 연 상징적 국제 남자 골프 대회로 자리 잡았다.

제네시스는 ▷신규 거점 오픈 ▷온라인 쇼핑몰 ‘제네시스 부티크’의 채널 확장 ▷2021년 중동에 처음 선보인 맞춤형 차량 제작 서비스인 ‘원 오브 원’의 국내 도입 등 다양한 활동을 통해 국내 고객과의 접점을 지속 확대해 나갈 계획이다.

제네시스사업본부장 이시혁 전무는 “제네시스의 국내 누적 판매 100만대 달성은 지난 10년간 제네시스를 선택하고 응원해 주신 국내 고객들이 함께 만든 값진 성과”라며 “앞으로도 국내 고객과의 깊은 유대를 강화하며, 고객이 가장 원하는 럭셔리 브랜드로서 그 역할을 다해 나갈 것”이라고 말했다.