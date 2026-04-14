경제통계 개선·AI 활용 협의회 참여 등 데이터 협력체계 구축 중소기업 정책 정밀도 높일 통계 기반 강화에 공동 대응 보유자료 상호 활용 통해 맞춤형 지원정책 발굴 추진

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업중앙회는 14일 서울 여의도 중기중앙회에서 국가데이터처와 업무협약을 맺고 중소기업 경제통계 고도화와 데이터 활용 기반 강화에 나선다고 밝혔다.

이날 협약식에는 오기웅 중기중앙회 상근부회장과 안형준 국가데이터처장이 참석했다.

이번 협약은 경제통계 고도화와 체계적인 데이터 활용 방안 연구에 공동 참여함으로써 중소기업 정책의 기반을 강화하기 위해 추진됐다.

양 기관은 이번 협약에 따라 경제정책 지원을 위한 경제통계 개선 협력, AI 및 데이터 활용 확대를 위한 협의회 참여, 중소기업의 통계조사 참여 활성화를 위한 홍보 및 협조, 통계 작성·가공·개선에 필요한 보유 자료의 상호 활용 등에 협력하기로 했다.

중기중앙회는 이번 협약을 통해 급변하는 경제 환경에 대응할 수 있는 보다 정밀한 중소기업 통계 체계를 구축하고, 이를 바탕으로 현장의 애로를 보다 정확히 파악할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

오 상근부회장은 “이번 업무협약을 통해 급변하는 경제 환경에 대응할 수 있는 정밀한 중소기업 통계 체계가 구축되기를 기대한다”며 “앞으로도 양 기관 협력을 통해 데이터를 바탕으로 중소기업의 애로사항을 발굴하고 맞춤형 지원 정책을 제안하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

안 처장은 “우리 경제의 근간인 중소기업 성장을 지원하기 위해서는 맞춤형 데이터가 필수적”이라며 “이번 협약을 통해 중소기업 경제 데이터를 고도화하고 민관이 상생하는 데이터 생태계를 만들어가겠다”고 밝혔다.