AX·탄소중립·고환율 겹악재 속 위기 중소기업 선별 지원 논의 연명 아닌 생산성·경쟁력 회복 중심 정책 전환 필요성 부각 중기부 “신속한 경영 안정부터 재도약까지 잇는 체계 마련”

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 14일 서울 종로구에서 ‘중소기업 재도약을 위한 정책 간담회’를 열고, 어려움을 겪는 중소기업의 재도약 지원 방향을 전문가들과 논의했다고 밝혔다.

중기부는 기업의 생애주기 전반에 걸쳐 ‘창업-성장-재도전’을 축으로 중소기업 정책을 추진하고 있다. 재도전 분야에서는 스타트업 재창업, 중소기업 구조개선, 사업전환, 소상공인 희망리턴패키지 등을 지원 중이다.

이번 간담회는 경영난을 겪는 중소기업의 현황과 경영환경을 진단하고, 성장잠재력을 보유한 기업이 다시 성장 기회를 얻을 수 있도록 정책 방향을 점검하기 위해 마련됐다. 현장에는 중기부와 중소벤처기업진흥공단 등 유관기관, 서강대·인하대·중소벤처기업연구원·한국평가데이터 등 전문가, 사업전환과 구조개선에 성공한 기업 4곳, 중소기업중앙회 등이 참석했다.

최근 중소기업은 인공지능전환(AX), 탄소중립 같은 산업 대전환과 환율·물가 상승 등 대내외 경제 여건 변화에 동시에 대응해야 하는 상황에 놓여 있다. 이에 따라 이날 간담회에서는 최근 경제환경과 중소기업 위기 상황, 그간의 정부 정책에 대한 분석을 토대로 지원 필요성과 정책 체계 구축 방안이 집중 논의됐다.

중기부는 앞서 지난 3월 17일과 25일 두 차례 진행한 ‘중소기업 재도약을 위한 라운드테이블’ 논의 내용도 공유했다. 당시 회의에서는 중소기업 위기 대응 필요성과 정책 체계 구축 방안이 다뤄졌다.

이날 전문가들은 중소기업 정책이 단순 연명 지원이 아니라 생산성과 경쟁력 회복 중심으로 설계돼야 한다고 강조했다. 참석자들 역시 어려움을 겪는 기업 가운데 성장 가능성이 있는 기업을 정부가 선별해 지원해야 한다는 데 공감대를 이뤘다. 아울러 정부 지원의 효과성을 높이기 위해 기업 선별 기능을 강화하는 방안도 함께 논의됐다.

이와 함께 급변하는 경영환경 속에서 위기가 더 커지기 전에 징후 기업을 선제적으로 발굴하고, 기업별 상황에 맞는 맞춤형 지원이 가능하도록 정책을 설계해야 한다는 의견도 나왔다.

한성숙 중기부 장관은 “기업이 처한 위기가 심화·다양화되고 이를 둘러싼 정책 환경도 급변하는 만큼 지원 정책 역시 패러다임 전환이 필요하다”며 “위기징후 기업이 신속한 경영 안정과 재도약을 통해 다시 경쟁력을 확보할 수 있도록 정책을 펴 나가겠다”고 말했다.