[헤럴드경제=김진 기자] 에이블리코퍼레이션의 커머스 플랫폼 ‘에이블리’가 3월 쇼핑몰 카테고리 거래액이 역대 최고를 기록했다고 14일 밝혔다.

3월 쇼핑몰 거래액은 전년 동기 대비 25% 증가했다. 주문 수는 20% 늘었다. 객단가가 높아 패션 업계 성수기로 통하는 겨울철 기록을 넘어섰다.

2030 거래액 비중은 70%를 웃돌았다. 20대 고객 거래액은 전년 동기 대비 25%, 30대는 16% 상승했다. 10대 거래액은 35%로 증가폭이 가장 컸다.

입점 쇼핑몰의 성과도 두드러졌다. 쇼핑몰 ‘퍼빗(245%)’과 ‘김아홉(213%)’ 거래액은 각각 3배 이상 증가했다. ‘히프나틱’ 거래액도 2배 이상(131%) 늘었다. ‘하비언니’는 입점이 이뤄진 올해 1월 대비 거래액이 96배 이상(9551%) 급증했다.

3월 신규 입점한 쇼핑몰은 전년 동기 대비 약 20% 증가했다. 상품 수는 80% 늘었다.

에이블리는 ‘AI(인공지능) 개인화 추천 기술’이 성과의 배경이라고 설명했다. 박주리 에이블리 트렌드 패션 실장은 “앞으로도 마켓 및 상품 라인업을 강화하겠다”고 말했다.