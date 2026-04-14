평택 하이리움산업 방문해 수출계약 지연 등 피해 실태 점검 유가 상승·원자재 수급 차질에 혁신기업 경영 불확실성 확대 기보, 비상대책반·피해 접수센터 연계해 신속 지원방안 모색

[헤럴드경제=홍석희 기자] 기술보증기금은 중동 전쟁 여파로 어려움을 겪고 있는 예비유니콘 기업의 피해 상황을 점검하기 위해 14일 경기도 평택시에 위치한 하이리움산업을 방문해 현장점검에 나선다고 밝혔다.

이번 방문은 중동 지역 정세 급변에 따른 유가 상승과 원자재 수급 차질 등 대외 환경 변화로 아기·예비유니콘 기업의 경영 부담이 커지는 상황에서 피해 실태를 점검하고 현장 애로를 직접 청취하기 위해 추진됐다.

하이리움산업은 액화수소 저장용기를 설계·제작하는 수출 중소기업이다. 기술성과 성장성을 인정받아 2024년 예비유니콘에 선정된 이후 매출 성장세를 이어왔지만, 최근 중동 지역 긴장 고조로 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아 수출 계약이 지연되며 경영 여건이 악화하고 있는 것으로 전해졌다.

기술보증기금은 중동 지역 정세 불안에 따른 직·간접 피해를 입은 아기·예비유니콘 기업의 피해 상황을 면밀히 파악하고, 특히 중동 등 해외 진출 기업을 중심으로 신속한 지원방안을 마련할 계획이다.

이상창 기보 이사는 “대외 환경 변화로 혁신기업의 경영 불확실성이 커지는 상황에서 현장의 목소리를 반영한 선제적 대응이 중요하다”며 “현장 점검을 통해 피해 상황을 면밀히 파악하고 기업이 체감할 수 있는 지원에 적극 나서겠다”고 말했다.

기술보증기금은 지난달 ‘중동 상황 관련 비상대책반’을 가동하고 각 지역본부장을 중심으로 ‘피해 접수센터’를 운영하는 등 현장 대응체계를 강화해왔다.