[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]지난달 30일부터 14일간 서울 경복궁을 출발해 10개 시군(서울·남양주·양평·여주·원주·충주·제천·단양·영주·안동)을 거쳐 걸어온 ‘제6회 퇴계선생 마지막 귀향길 재현행사’가 안동 도산서원에서 성황리에 마무리됐다.

14일 안동시에 따르면 이번 행사는 457년 전(1569년) 퇴계 선생이 선조 임금에게 사직을 청하고 고향인 안동으로 내려왔던 700리(약 270km) 길을 걷는 여정으로, 올해는 그 어느 때보다 뜨거운 열기 속에 진행됐다.

지난 12일 진행된 폐막식은 상덕사 고유례를 시작으로 산매증답 시창수, 연극공연, 경과영상 시청, 소감문 발표, 완주패 전달, 도산십이곡 합창 순으로 진행됐다.

특히 이번 여정의 완주자 중 최연소는 9세 어린이, 최고령은 81세 어르신으로 나타나 퇴계 선생의 가르침이 세대를 초월해 현대인들에게 깊은 울림을 주고 있음을 증명했다.

이날 열린 폐막식에는 황명석 경북지사 권한대행, 배용수 안동시장 권한대행, 김병일 도산서원 원장, 긴 여정을 함께한 재현단 등 300여명이 참석했다.

재현단과 참석자들은 마지막 구간(안동 삽골재~도산서원)을 함께 걸으며 14일간의 여정을 마무리했다.

참가자들은 “퇴계 선생의 물러남의 미학을 몸소 체험하며 바쁜 현대 사회에서 자신을 돌아보는 소중한 기회가 됐다”며 “단순한 걷기 행사를 넘어 인생의 전환점이 된 시간이었다”고 소감을 전했다.

이번 행사에서는 디지털 기술을 접목한 ‘퇴계의 길’ 앱 활용과 구간별 연극 공연 등 콘텐츠의 완성도를 높여 퇴계 귀향길이 단순한 역사 재현을 넘어 지속 가능한 순례형 문화 콘텐츠로 정착했음을 보여줬다.

안동시 관계자는 “다양한 연령층이 참여한 이번 행사의 성공은 퇴계 선생의 정신이 세대를 넘어 공감받고 있음을 입증한 것”이라며 “앞으로 퇴계 귀향길을 한국적 정서가 살아있는 성찰의 길로 가꿔 전 세계가 주목하는 인문학적 관광 자원으로 키워나가겠다”고 말했다.