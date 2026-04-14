‘모두의 챌린지 팹리스’ 14일 공고…국내 파운드리 3사 공동 참여 12인치 3개사·8인치 2개사 선정, MPW 기회와 제작비 지원 AX·방산 이어 세 번째 시리즈…시스템반도체 창업 지원 강화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 삼성전자, SK키파운드리, DB하이텍 등 국내 파운드리 3사와 함께 유망 팹리스 스타트업의 시제품 공정(MPW)을 지원하는 ‘모두의 챌린지 팹리스’를 14일 공고했다고 밝혔다.

MPW는 웨이퍼 한 장에 여러 프로젝트의 칩 설계물을 함께 올려 시제품 제작이나 연구개발에 활용하는 방식이다.

‘모두의 챌린지’는 핵심 전략 분야 혁신 스타트업과 분야별 선도기업 간 개방형 혁신을 통해 창업 생태계 성장을 뒷받침하기 위해 마련된 프로그램이다. ‘모두의 챌린지 팹리스’는 AX, 방산 분야에 이어 세 번째로 추진되는 시리즈다.

중기부는 AI 기술 확산에 따라 시스템반도체 산업이 커지는 가운데, 핵심 역할을 맡는 팹리스 스타트업의 사업화를 지원하기 위해 이번 프로그램을 마련했다고 설명했다.

이번 사업은 국내 파운드리와 공동으로 유망 팹리스 스타트업을 선정해 파운드리사의 MPW 공정 이용 기회를 우선 제공하고, 이에 필요한 비용을 최대 2억 원까지 지원하는 것이 핵심이다. 2022년부터 매년 정기적으로 운영돼 왔으며, 지금까지 모두 20개사가 지원을 받았다.

특히 이번에는 수요가 높았던 12인치 공정 지원 규모를 확대했다. 삼성전자 12인치 공정 지원 대상 3개사를 선정해 기업당 최대 2억 원을 지원하고, SK키파운드리와 DB하이텍의 8인치 공정 지원 대상 2개사에는 기업당 최대 1억 원을 지원한다.

중기부 관계자는 “국내 메모리반도체 산업이 크게 성장하고 있지만 국가 첨단산업의 근간이 되는 시스템반도체 생태계에 대한 지원 역시 필수적”이라며 “국내 팹리스 스타트업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖고 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

‘모두의 챌린지 팹리스’ 공고 세부 내용은 14일부터 K-스타트업 포털과 중기부 누리집에서 확인할 수 있다. 접수는 4월 14일부터 5월 11일까지 K-스타트업 포털을 통해 진행된다.