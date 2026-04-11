도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협의 기뢰 제거 작업에 돌입했다고 밝혔다. 그러면서 한국을 비롯한 주요국들이 지레 겁을 먹고 나설 용기가 없다고 공개적으로 깎아내렸다. 종전 협상이 시작된 가운데 미국의 군사적 승리를 기정사실화하며 기선 제압에 나선 모양새다.

트럼프 대통령은 11일(현지시간) 자신의 소셜미디어 ‘트루스소셜’에 “전 세계 국가들을 위한 호의로 호르무즈 해협 기뢰 제거 작업을 시작했다”고 적었다.

특히 수혜국으로 한국, 중국, 일본, 프랑스, 독일을 콕 집어 거론했다. 이어 “이 나라들은 이 작업을 스스로 해낼 용기나 의지가 전혀 없다”며 동맹국과 경쟁국을 가리지 않고 비난의 목소리를 높였다.

미국 언론을 향한 강한 불만도 쏟아냈다. 일부 언론이 이른바 ‘트럼프 증후군(TDS)’에 빠져 이란이 승리하고 있다는 식의 왜곡 보도를 하고 있다는 주장이다. 트럼프 대통령은 “모두가 알다시피 실제로는 이란이 크게 패배하고 있다”고 목소리를 높였다.

그의 주장에 따르면 현재 이란의 군사력은 사실상 궤멸 상태다. 해군과 공군은 완전히 소멸했고, 방공망과 핵심 레이더 체계도 무력화됐다. 위협의 핵심인 미사일과 드론 공장 역시 대부분 파괴됐다고 강조했다.

트럼프 대통령은 이란의 기뢰 부설 선박 28척을 모두 격침했다고 강조했다. 그는 “현재 이란이 가할 수 있는 유일한 위협은 기뢰뿐이지만, 부설 선박이 전멸한 만큼 이마저도 제한적”이라고 평가절하했다.

아울러 그는 “각국의 빈 유조선들이 원유를 선적하기 위해 미국으로 향하고 있다”고 덧붙였다. 중동의 불안정한 상황을 틈타 미국의 강력한 에너지 패권과 경제적 반사이익을 과시한 것으로 풀이된다.