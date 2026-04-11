日교도통신 보도…낙화와 봄비 노래한 문구 두고 한일 전문가 해석 엇갈려

조선 국권 침탈의 원흉인 이토 히로부미(伊藤博文)의 친필로 추정되는 붓글씨가 한국에서 뒤늦게 발견됐다.

11일 일본 교도통신 보도에 따르면, 이 글씨는 과거 대한제국 궁내부에서 일했던 한국인 직원의 후손이 오랫동안 은밀히 보관해 오다 올해 1월 한국의 한 전직 국회의원에게 양도한 것이다.

옛 소유주 측은 그동안 ‘친일파’로 낙인찍힐 것을 두려워해 이 작품의 존재를 철저히 숨겨왔다. 하지만 “한일 양국에 어떻게든 도움이 되기를 바란다”며 전직 의원에게 넘긴 것으로 전해졌다. 궁내부 직원이 애초에 이 글씨를 입수하게 된 구체적인 경위는 아직 밝혀지지 않았다.

작품에 적힌 문구는 ‘여화낙처만지화연우(餘花落處滿地和烟雨)’다. 직역하면 ‘지는 꽃잎이 땅에 가득 떨어져 봄비와 조화를 이루니 아름답구나’라는 뜻이다. 한일 양국 전문가들은 감정 결과 이토의 친필이 맞다고 판단했다.

그러나 이 서정적인 문구를 두고 양국 전문가의 해석은 극명하게 엇갈렸다.

한국 측 전문가는 철저한 ‘정치적 묘사’로 분석했다. 일본을 상징하는 벚꽃이 조선 땅에 쏟아지는 모습을 빗대어, 한국을 보호국으로 전락시킨 제국주의적 성과를 과시하는 ‘굴욕적 문구’라는 지적이다.

반면 일본 측 서적 연구자는 “단순히 벚꽃의 낙화와 봄비의 조화를 노래한 풍경 묘사일 뿐, 어떠한 정치적 의도도 느껴지지 않는다”고 반박했다.

이토 히로부미의 흔적은 한국 내에서 여전히 민감한 뇌관이다. 교도통신은 과거에도 한국에서 이토의 글씨가 여러 차례 발견됐으나, ‘조선 침략의 흉수’라는 절대적인 반감 때문에 작품 가치를 인정받기 어렵다고 짚었다. 실제로 지난 2020년에는 한국은행 본관 머릿돌에 새겨진 ‘정초(定礎)’라는 글씨가 이토의 친필로 판명되면서, 그 철거 여부를 두고 거센 사회적 논란이 일기도 했다.