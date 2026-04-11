[헤럴드경제(안동)=김병진 기자] 권기창 국민의힘 안동시장 예비후보는 11일 오후 안동시 옥야동에서 선거사무소 개소식을 열었다.

이날 행사에는 지지자와 당원 등 수천여 명이 몰려들며 인산인해를 이뤘고 행사장 주변은 1000여개의 화환과 화분으로 가득 찾다.

권 예비후보 측은 이날 행사를 통해 ‘검증된 현장 행정가’ 이미지를 부각하며 재선 도전에 대한 강한 의지를 드러냈다.

특히 전국 기초단체장 공약이행 평가에서 안동시 최초로 4년 연속 최우수(SA) 등급을 획득한 점을 강조하며 그간의 성과를 집중 부각했다.

권기창 예비후보는 인사말을 통해 “4년 전 시민과 함께 새로운 안동을 만들겠다는 약속으로 출발했다”며 “새벽마다 골목을 걸으며 시민의 목소리를 듣고 지구 다섯 바퀴에 해당하는 20만km를 달려왔다”고 소회를 밝혔다.

특히 이날 행사에서는 권 시장의 딸이 무대에 올라 ‘필승의 빨간 운동화’를 전달하는 퍼포먼스를 진행, 권 예비후보는 운동화 끈을 묶으며 “새로운 안동 완성을 위해 끝까지 뛰겠다”고 결의를 다졌다.

한편 이날 개소식에는 현장 참석은 없었으나 지역 국회의원과 정치권 인사들의 축하 메시지가 이어졌다. 또 장대진 전 경북도의회 의장, 김백현 전 안동시의회 의장 등을 공동 상임선대위원장으로 하는 550여명 규모의 선거대책위원회도 구성했다.