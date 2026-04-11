[헤럴드경제=박혜원 기자] 11일 오후 3시께 강원 정선군 정선읍 애산리 애산교차로에서 승용차가 주유소를 들이받고 전도됐다.
해당 승용차는 50대 A씨가 몰던 것으로, 음주 운전은 아닌 것으로 확인됐다. A씨를 포함 별다른 인명 피해는 없는 상태다.
현재 경찰은 사고 경위를 조사하고 있다.
klee@heraldcorp.com
입력 2026-04-11 17:54:23
[헤럴드경제=박혜원 기자] 11일 오후 3시께 강원 정선군 정선읍 애산리 애산교차로에서 승용차가 주유소를 들이받고 전도됐다.
해당 승용차는 50대 A씨가 몰던 것으로, 음주 운전은 아닌 것으로 확인됐다. A씨를 포함 별다른 인명 피해는 없는 상태다.
현재 경찰은 사고 경위를 조사하고 있다.
“결혼하면 암 덜 걸린다?”…미혼여성이 암 위험 83% 높아[나우,어스]
[헤럴드경제=서지연 기자] 결혼 여부가 암 발병 위험과 유의미한 연관이 있다는 연구 결과가 나왔다. 특히 미혼 여성의 경우 기혼 여성보다 암 발병률이 최대 83% 높게 나타나며, 기존 통념과 달리 여성에서 더 큰 효과가 확인됐다는 점이 주목된다. 지난 9일(현지시간) CNN은 국제 학술지 암 연구 커뮤니케이션즈 보고서에서 미혼 남성의 암 발병률은 기혼 남성
트럼프 “비협조국 미군 빼겠다” 언급속 한미 공군 ‘프리덤 플래그’ 훈련
10∼24일 광주기지서 진행…전작권 전환 대비 韓이 주도 [헤럴드경제=윤호 기자] 한미 공군은 오는 10∼24일 광주 공군기지에서 ‘26-1차 프리덤 플래그’ 훈련을 실시한다고 9일 밝혔다. 다만 같은날 미국 트럼프 행정부가 이란 전쟁에 협조하지 않았다고 판단되는 회원국의 주둔미군을 옮기는 방안을 검토하고 있다는 보도가 나와 주목된다. 프리덤 플래그는 매년 상반기와 하반기, 연 2회 실시되는 한미 연합 대규모 공중 훈련이다. 이번 훈련에는 한미가 보유한 전투기, 수송기, 공중급유기, 조기경보통제기, 무인기 등이 대거 동원된다. 우리 공군의 F-5E/F, F-15K, KF-16, F-16, FA-50, F-35A, KA-1, KC-330(공중급유기), C-130, CN-235, E-737(조기경보통제기), 미 공군의 F-16, E-3G(조기경보통제기), RQ-4(무인정찰기), 미 해병대의 F/A-18, MQ-9(무인공격기) 등이 참가한다. 한미 공중전력은 방어제공(DCA), 공중대기
“워런 버핏이 2조7000억 넣었대” 난리…25% 급등한 ‘이 종목’
[헤럴드경제=김보영 기자] ‘투자의 귀재’ 워런 버핏이 일본 최대 손해보험사 도쿄마린홀딩스 지분을 대거 매입했다는 소식이 전해지면서 해당 종목 주가가 급등하고 있다. 국내 ‘일학개미’들의 매수세도 빠르게 유입되는 분위기다. 7일(현지시간) 도쿄증권거래소에서 도쿄마린홀딩스는 전 거래일 대비 0.42% 하락한 7277엔에 장을 마쳤다. 이는 버핏의 투자 사실이 공개된 지난달 23일 종가 5857엔과 비교하면 24.76% 오른 수치다. 버핏은 당시 18억달러(한화 약 2조7000억원)를 투입해 도쿄마린홀딩스 지분 2.49%를 취득하고, 향후 최대 9.9%까지 보유 비중을 넓힐 수 있는 권한도 확보했다. 이 같은 소식이 전해지면서 국내 투자자들의 매수세도 뒤따랐다. 한국예탁결제원 세이브로에 따르면 도쿄마린홀딩스는 발표 이전까지 결제금액 기준 국내 투자자 일본 주식 순매수 순위 50위권 밖에 머물렀지만, 발표 이후 7일까지 약 83억원 규모 순매수가 유입되며 단숨에 1위로 올라섰다. 이러한
6년간 6차례 임신후 요절…“깜찍한 공주”라 불린 소녀의 비극[이원율의 후암동 미술관-마르가리타 테레사 편]
후암동 미술관은 무한한 디지털 공간에 걸맞은 초장편 문화예술 스토리텔링 연재물의 ‘원조 맛집’입니다. ■기자 구독■을 누르시면 매 주말 새로운 예술 이야기를 즐기실 수 있습니다. 기사는 역사적 사실 기반에 일부 상상력을 더한 스토리텔링으로 쓰였습니다. ※이번에는 마르가리타 테레사 공주의 삶과 여러 초상화를 통해 합스부르크가의 복잡한 비극을 탐구합니다. [헤럴드경제=이원율 기자]아버지는 딸 마르가리타 테레사를 ‘나의 기쁨’으로 불렀다. 어머니는 아이를 ‘작은 천사’, 가까운 친인척은 ‘반짝이는 보석’이라고 칭했다. 다섯 살 공주 테레사는 그럴 때면 배시시 웃었다. 얼굴에는 동그란 눈과 앙증맞은 코가 있었다. 바로 아래에는 과일 절임을 바쁘게 오물거리는 입이 보였다. 몸은 또래와 견줬을 때 약간 작았지만, 움직임은 늘 크고 활기찼다. 설탕이 묻은 손이야 옷 위로 팡팡 털어내는가 하면, 조이는 신발 따위도 언제든 휙휙 던져버리곤 했다. 머리칼을 만져주는 하녀 곁에서 꾸벅 졸다가도, 좋아하