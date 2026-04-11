[헤럴드경제=박혜원 기자] 11일 오후 3시께 강원 정선군 정선읍 애산리 애산교차로에서 승용차가 주유소를 들이받고 전도됐다.

해당 승용차는 50대 A씨가 몰던 것으로, 음주 운전은 아닌 것으로 확인됐다. A씨를 포함 별다른 인명 피해는 없는 상태다.

현재 경찰은 사고 경위를 조사하고 있다.