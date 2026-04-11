[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]더불어민주당 경북도당 선거관리위원회(위원장 이동구)는 지난 10일 제9회 전국동시지방선거 공직선거후보자 선출을 위한 기초의원 경선지역 9개 선거구에 대해 경선 결과를 발표했다.

따라서 지난 9일과 10일 양일간 당원경선을 실시했던 포항시 가 선거구에 문성호(현 더불어민주당 중앙당 정책위 부의장)후보, 경주시 나 김경주(전 더불어민주당 경주지역위 청년위원장)후보, 경주시 사 이종일(현 더불어민주당 경북기본사회위원회 부위원장)후보가 선출됐다.

또 김천시 바 박희현(전 더불어민주당 김천지역위 사무국장)후보, 안동시 가 김새롬(현 안동시의원)후보, 안동시 나 정복순(현 안동시의원)후보, 구미시 마 김지식(현 더불어민주당 경북도당 직능위원)후보, 구미시 아 신용하(현 구미시의원)후보, 경산시 가 박미향(현 더불어민주당 경북도당 여성위 부위원장)후보가 선출됐다.

한편 경북도당 선관위는 오는 13일과 14일 국민참여경선을 실시할 상주시 바 선거구(전범정·성동현)와 영양군 가 선거구(김성훈·김상선)는 14일 경선 결과를 발표할 예정이다.