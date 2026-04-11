방탄소년단(BTS)의 콘서트가 열리는 경기 고양시의 한 공연장에서 필수 입장 물품인 손목 밴드 500개가 도난당하는 사건이 발생해 경찰이 긴급 수사에 나섰다.

11일 관할 경찰서에 따르면, 당일 오후 3시 20분경 일산서구 고양종합운동장 보조경기장에 마련된 티켓 수령처에서 신원 미상의 한 남성이 대량의 입장 팔찌를 순식간에 낚아채 도주했다는 112 신고가 접수됐다.

신고 직후 현장에 출동한 경찰은 목격자들이 진술한 범인의 인상착의를 바탕으로, 공연장 인근의 주요 도주로를 샅샅이 뒤지며 용의자 검거에 총력을 기울이고 있다.

이번에 도난당한 손목 밴드는 콘서트장 내부로 들어가기 위해 반드시 착용해야 하는 필수 표식이다. 공연장 현장에서는 실물 티켓 소지 여부와 함께 해당 팔찌 착용 상태를 동시에 대조하는 엄격한 본인 확인 절차를 거쳐야만 관람객 입장이 허용된다.

방탄소년단은 이날과 오는 12일 고양종합운동장 주경기장에서 월드투어 ‘아리랑’을 연다. 이들은 이후 일본 도쿄와 미국 탬파 등에서 공연의 열기를 이어간다. 준비된 입장 팔찌가 대량으로 사라진 만큼 공연 시작 전까지 공연장 입장객 관리에 지장이 생길 전망이다.