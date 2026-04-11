[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]동국대 WISE캠퍼스는 지난 10일 교내 대운동장과 경주 남산 일원에서 4·19 혁명을 기념하는 제46회 4·19 기념 동국인 등산대회를 개최했다.

이번 행사는 4·19 혁명 당시 민주주의 수호를 위해 앞장섰던 동국대 학생들의 뜻을 기리고 전 동국인이 함께 산행하며 화합과 애교심을 나누기 위해 마련됐다.

이날 현장에는 재학생과 교직원, 동문을 비롯해 2600여명이 참가했다.

류완하 동국대 WISE캠퍼스 총장은 개회사를 통해 “미래를 책임지는 한국 사회의 주역인 동국대 학생들이 새로운 지평을 열고 미래를 다짐하는 약속의 시간이 되기를 바란다”고 말했다.

최덕규 직할경주동창회장은 “정상을 향해 오르는 과정에서 인내와 성취의 가치를 깨닫길 바란다“며 ”서로를 격려하며 공동체의 가치를 되새기는 소중한 시간이 되기를 바란다”고 했다.

최혁준 경주시장 권한대행은 이석훈 경주시 대외소통협력관이 대독한 격려사를 통해 “이번 행사는 단순한 산행을 넘어 우리 사회의 민주주의 가치를 되새기는 의미있는 자리”라며 “삼국통일의 역사적 현장인 경주 남산에서 서로 화합하는 시간이 되기를 바란다”고 전했다.