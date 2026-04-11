로이터 “2월 말 공습 당시 얼굴·다리 크게 다쳐” 사진·영상·음성 공개 없어 신변 두고 각종 추측 확산 로이터 “측근 주장 객관적 확인은 못해” 신중론도.

[헤럴드경제=홍석희 기자] 이란의 새 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이가 미국의 공습 당시 얼굴이 훼손될 정도의 중상을 입었지만 현재는 회복 중인 것으로 전해졌다. 다만 그의 건강 상태를 둘러싼 여러 주장이 엇갈리는 가운데, 로이터는 측근들의 설명을 독자적으로 확인하지는 못했다고 전했다.

로이터는 10일(현지시간) 모즈타바의 측근들을 인용해 그가 지난 2월 28일 부친이자 전 최고지도자인 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 관저에서 미국과 이스라엘의 공습을 받았다고 보도했다. 이 공격으로 알리 하메네이는 사망했고, 모즈타바는 얼굴과 다리에 심각한 부상을 입은 것으로 전해졌다. 미국 정보당국 주변에서는 한쪽 다리를 잃었을 가능성까지 거론되고 있다.

다만 측근들은 모즈타바가 부상에서 회복 중이며 의식은 뚜렷한 상태라고 주장하고 있다. 음성 회의를 통해 고위 당국자 회의에 참여하고 있고, 미국과의 협상 등 주요 현안에 대한 의사결정에도 관여하고 있다는 것이다. 한 측근은 1~2개월 안에 모즈타바의 사진이 공개되거나 공개석상에 등장할 가능성도 있다고 전했다.

모즈타바는 지난달 부친의 후임으로 선출된 뒤 서면 메시지만 몇 차례 내놨을 뿐, 사진과 영상, 음성은 한 차례도 공개하지 않았다. 이 때문에 그의 신변을 둘러싸고 의식불명설, 직무수행 불가설, 러시아 긴급 이송설 등 각종 추측이 이어졌다. 일부에서는 이란 내부에서도 그의 생존 여부를 의심하는 시선이 있는 것으로 전해진다.

반면 이란 당국자들은 모즈타바가 공개 활동을 자제하는 것이 오히려 불가피하다는 입장인 것으로 알려졌다. 이스라엘이 이란 지도부를 표적으로 삼고 있는 만큼, 추가 공격을 피하기 위해 신변 노출을 최소화해야 한다는 논리다.

로이터는 모즈타바가 당분간 모습을 드러내지 않더라도 이는 건강 문제와 함께 경호상 판단이 복합적으로 작용한 결과일 수 있다고 전했다.