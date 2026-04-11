미 정보당국 포착…제3국 경유 가능성도 제기 주미 中대사관 “무기 제공한 적 없어” 전면 부인

[헤럴드경제=홍석희 기자] 이란이 미국과의 휴전 국면을 활용해 중국제 무기로 방공망 재정비에 나설 수 있다는 관측이 제기됐다.

CNN은 10일(현지시간) 소식통을 인용해 중국이 수주 안에 이란에 새로운 방공 시스템을 전달할 준비를 하고 있다는 징후를 미국 정보당국이 포착했다고 보도했다.

CNN에 따르면 중국이 이란에 전달하려는 무기는 휴대용 지대공 유도미사일 시스템, 이른바 휴대용 지대공 유도 미사일 시스템(MANPADS)다. 이 무기는 저공 비행 항공기에 위협이 될 수 있는 전력으로 평가된다. 앞서 이란군에 격추된 미군 F-15E 스트라이크 이글 전투기도 휴대용 열추적 미사일 공격을 받은 것으로 전해졌지만, 해당 미사일이 중국산인지는 불분명 하다.

중국이 실제로 이란에 MANPADS를 공급할 경우 미국과의 갈등을 키우는 요인이 될 수 있다는 분석이 나온다. 중국은 그간 이란과의 우호 관계를 유지하면서도 미국의 군사작전 이후 표면적으로는 중립적 입장을 보여왔다. 다만 방공 시스템은 공격용이 아닌 방어용이라는 점을 내세워 러시아와는 다르다는 논리를 펼칠 수 있다고 CNN은 분석했다.

이와 함께 중국이 직접 공급 사실을 감추기 위해 제3국을 경유하는 방식을 검토하고 있다는 정보도 포착된 것으로 전해졌다. 이번 사안은 도널드 트럼프 미국 대통령의 다음 달 베이징 방문과 시진핑 중국 국가주석과의 회동을 앞둔 시점에서 더 주목된다.

다만 중국 측은 관련 보도를 전면 부인했다. 주미 중국대사관 대변인은 이란에 무기 공급 정황이 포착됐다는 보도에 대해 “중국은 분쟁 당사자 어느 쪽에도 무기를 제공한 적이 없다”며 “관련 정보는 사실이 아니다”라고 반박했다.