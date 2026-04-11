개통 이후 교통 체계 등 진행상황 확인

[헤럴드경제=박종일 선임기자]진교훈 서울 강서구청장이 10일 광명~서울 고속도로와 방화터널 연결 공사 현장을 찾아 진행상황을 면밀히 점검했다.

광명~서울 고속도로는 경기도 광명시에서 서울 강서구 방화동을 잇는 총 20.2km 길이의 광역교통망 구축 사업이다. 이 중 4.9km 구간이 강서구를 관통하는 만큼 직접 현장 점검에 나선 것이다.

진 구청장은 고속도로 종점부에서 방화터널을 지나 방화대교까지 이어지는 도로 곳곳을 돌아보며 고속도로 개통 이후에 교통 체계를 집중 점검했다.

공사 계획도와 현장을 재차 비교, 방화터널을 지나 올림픽대로와 방화대교로 갈라지는 구간의 차로 변경 방안, 방화터널 차량 진출입로 등을 꼼꼼히 살폈다.

또, 고속도로 종점부 상부에 조성되는 문화시설의 건축 설계와 주차장 규모 등 조성 계획에 대해서도 점검했다. 해당 시설은 지상 1, 2층 연면적 798.72 ㎡ 규모로 들어서며, 청년 예술인들의 창작 공간으로 활용될 예정이다.

진교훈 강서구청장은 “방화터널 전면 통제로 인한 불편함을 감내해 주신 주민 여러분들께 깊이 감사드린다”며 “방화터널 주변의 원활한 교통 흐름은 물론 고속도로가 차질없이 개통될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

광명~서울 고속도로 연결 공사로 지난해 9월부터 전면 통제됐던 방화터널은 오는 4월 말 재개통을 앞두고 있다. 광명~서울 고속도로는 오는 27년 12월 전 구간 완전 개통을 목표로 공사가 진행 중이다.