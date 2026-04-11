1969년 닐 암스트롱 달에 첫발… 프로젝트 이름은 ‘아폴로 계획’ 아르테미스 2호, 발사 열흘 만에 귀환…54년 만의 유인 달탐사 냉전이 낳은 ‘아폴로 계획’ vs 화성 향한 거점 ‘아르테미스 계획’

[헤럴드경제=홍석희 기자] 반세기 전 인류를 달에 올려놓은 미국의 달 탐사 계획은 왜 ‘아폴로’였고, 반세기 뒤 다시 달로 향하는 계획은 왜 ‘아르테미스’가 됐을까. 이름 변화엔 큰 의미가 담겼다. 냉전 당시 태양신 아폴로의 시대가 “먼저 도착하는 것”의 시대였다면, 달의 여신 아르테미스의 시대는 “오래 머물며 다음 단계로 나아가는 것”의 시대로 바뀌었다. 1969년 아폴로가 냉전 우주경쟁의 정점을 상징했다면, 2026년 아르테미스는 달 남극과 장기 체류, 국제협력, 화성 전초기지 구상을 묶은 새 우주질서의 출발점에 가깝다.

지난 4월 1일 발사된 유인 우주선 ‘아르테미스 2호(Ⅱ)’가 열흘간의 우주 비행을 마치고 11일 오전 9시께(한국시각) 지구로 귀환했다. 약 50여년 만에 다시 인류의 달 탐사가 본격 궤도에 올랐다는 평가가 나온다. 아르테미스 2호는 달에 착륙은 하지 않았지만 탑승한 우주비행사들은 역사상 지구에서 가장 먼 지점까지 여행하고 돌아온 인류이자 달에 다녀온 최초의 여성, 최초의 흑인, 최초의 캐나다인이라는 진기록을 한 번에 세우게 됐다.

다양한 연구 성과도 올렸다. ‘아르테미스Ⅱ’ 우주비행사들은 달 지표면에서 6437㎞∼9656㎞ 떨어진 지점을 돌며 그간 맨눈으로 확인하지 못했던 달 뒤편 전체를 관측했다. 달 표면에 유성이 부딪히면서 발생하는 섬광 현상과 개기일식 등도 확인해 기록으로 남겼다. 이외에도 우주 방사선에 인체가 어떤 영향을 받는지, 생명유지 장치와 우주복의 기능은 어떤지 등을 확인했다. 이는 모두 향후 우주비행의 자료로 쓰일 예정이다.

과거 달탐사 계획은 ‘아폴로 계획’이었다. 그러나 50여년 뒤 달탐사 계획은 명칭이 ‘아르테미스 계획’으로 ㅂ뀌었다. NASA 자료에 따르면 ‘아폴로 계획’ 명칭은 1960년 에이브 실버스타인이 장거리 유인 달 비행 계획 명칭으로 제안했다. 그는 신화책을 뒤적이다 태양의 전차를 모는 아폴로의 이미지가 새 우주계획과 어울린다고 봤다. 당시 미국이 원한 것은 강렬한 이름이었다.

소련보다 먼저 달에 도달해야 했고, 그 목표는 국가 위신과 직결됐다. 케네디 대통령이 1961년 의회 연설에서 “10년 안에 인간을 달에 착륙시키고 지구로 안전하게 귀환시키겠다”고 밝히면서 아폴로는 기술 프로젝트를 넘어 국가 목표가 됐다.

실제 아폴로 계획의 본질은 명확했다. 최대한 빠르게, 확실하게, 미국의 승리를 입증하는 것이었다. 아폴로 11호는 1969년 인류 최초 달 착륙에 성공했고, 이후 아폴로 17호까지 유인 달 착륙 임무가 이어졌지만 프로그램은 1972년 종료됐다. 달은 반드시 도달해야 할 결승선으로서의 의미가 컸다. 아폴로는 달에 인간을 보냈지만, 달에 남을 체계를 만드는 프로젝트는 아니었다.

아르테미스는 출발점부터 다르다. NASA는 아르테미스를 “문 투 마스” 전략의 핵심이다. 달에 다시 가는 것 자체가 종착지가 아니라, 달 남극에서의 과학 탐사와 장기 체류 기반 마련, 달 궤도 전초기지 게이트웨이 구축, 상업 달착륙선 활용, 차세대 우주복과 로버 개발을 통해 결국 화성으로 가는 준비를 하겠다는 구상이다. NASA는 현재 게이트웨이를 아르테미스의 핵심 요소로 설명한다. 아르테미스 IV는 달 궤도에서 두 명이 달 표면으로 내려가 남극 인근에서 약 일주일간 활동하는 임무다.

NASA는 아르테미스를 아폴로의 쌍둥이 누이이자 달의 여신이라고 설명했다. 아폴로가 태양과 영광, 속도, 개척의 이미지를 품고 있었다면, 아르테미스는 달 자체와 그 주변 공간을 실제 활동 무대로 삼는 이름이다. 과거가 “달에 닿는 이야기”였다면 현재는 “달을 활용하는 체계”의 이야기다. 태양신에서 달의 여신으로의 전환은 우주개발의 서사가 정복에서 운영으로 옮겨갔다는 뜻이기도 하다.

아르테미스는 국제협력이라는 축도 추가됐다. NASA에 따르면 아르테미스 협정 서명국은 올해 1월 오만 참여로 61개국까지 늘었다. 아폴로가 미국 대 소련의 양자 경쟁이었다면, 아르테미스는 미국이 규칙과 기술 표준을 주도하면서 다수 국가를 끌어들이는 구조다. 달 탐사는 더 이상 단순한 국기 꽂기가 아니라, 누가 먼저 지속 가능한 운영 체계를 만들고 규범을 선점하느냐의 경쟁으로 바뀌고 있다.

11일 아르테미스 II 귀환은 ‘반세기 만의 달 비행 성공’ 이상의 의미를 갖는다. 과거 아폴로가 미국의 기술력과 정치적 결단을 증명한 사건이었다면, 아르테미스 II는 달 탐사를 일회성 이벤트가 아니라 연속 임무의 체계로 복원했다. 인류는 1969년 달에 도착했고, 2026년 다시 달로 향하는 길을 열었다. 달라진 점은 이번엔 도착이 목표가 아니란 점이다. 달 기지, 자원 활용, 심우주 탐사, 화성으로 이어지는 긴 호흡의 계획 속에서 달은 중간 기착지가 됐다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 아르테미스2호의 무사 귀환을 축하했다. 트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 “대단하고 재능있는 ‘아르테미스Ⅱ’ 우주비행사들에게 축하를 전한다. 전 여정이 극적이었고 착륙은 완벽했다”며 “미국 대통령으로서 이보다 더 자랑스러울 수 없다”며 “여러분을 곧 백악관에서 만나길 바란다”며 “우리는 이를 또다시 해나갈 것이고 다음 단계는 화성”이라고 덧붙였다.

마크 카니 캐나다 총리도 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “역사적인 발자국을 남긴 핸슨 대령과 팀을 축하한다. 집에 온 것을 환영한다”고 말했다.