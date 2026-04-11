오세훈 서울시장이 10일 영등포구 여의도한강공원에서 열린 ‘2026 서울스프링페스티벌’에서 인사말을 하고 있다. [서울시 제공]
오세훈 서울시장이 10일 영등포구 여의도한강공원에서 열린 ‘2026 서울스프링페스티벌’에서 인사말을 하고 있다. [서울시 제공]

[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 서울시장이 2026 서울스프링페스티벌 첫날인 지난 10일 오후 여의도 한강공원을 찾아 ‘시그니처쇼’와 ‘한강 드론라이트쇼’를 관람했다.

‘시그니처쇼’는 ‘서울스프링페스티벌’의 3빅쇼 중 하나다. 레이저·LED·불꽃 과 물 위의 회전목마를 활용한 공연프로그램이다.

‘한강 드론라이트쇼’는 서울시가 매년 봄가을 한강변에서 진행하는 행사다. 올해 ‘서울스프링페스티벌’의 공식 프로그램으로 편성됐다. 지난 10일을 시작으로 이달 25일, 5월 5일, 5월 16일, 6월 5일 총 5회 운영된다.

오세훈 서울시장이 10일 영등포구 여의도한강공원에서 열린 ‘2026 서울스프링페스티벌’에서 시민들과 인사를 나누고 있다. [서울시 제공]
오세훈 서울시장이 10일 영등포구 여의도한강공원에서 열린 ‘2026 서울스프링페스티벌’에서 시민들과 인사를 나누고 있다. [서울시 제공]

오 시장은 “오늘부터 26일 동안 한강 곳곳에서 봄의 추억을 만끽할 수 있는 축제가 드디어 시작됐다”며 “봄을 시작으로 여름, 가을, 겨울까지 1년 365일 축제가 끊이지 않는 재미있고 행복한 도시 ‘펀 서울’을 만들어가겠다”고 말했다.

‘2026 서울스프링페스티벌’은 다음 달 5일까지 여의도‧뚝섬‧반포한강공원 등에서 ‘Ride the Seoul Vibe’를 주제로 열린다. 특히 기존 도심 중심으로 운영됐던 축제 무대를 올해 한강 일대로 확장했다.행사 기간도 지난해 7일에서 올해 26일로 늘렸다.

10일 영등포구 여의도한강공원에서 펼쳐진 ‘한강 드론라이트쇼’. [서울시 제공]
10일 영등포구 여의도한강공원에서 펼쳐진 ‘한강 드론라이트쇼’. [서울시 제공]

cook@heraldcorp.com