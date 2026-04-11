[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 서울시장이 2026 서울스프링페스티벌 첫날인 지난 10일 오후 여의도 한강공원을 찾아 ‘시그니처쇼’와 ‘한강 드론라이트쇼’를 관람했다.

‘시그니처쇼’는 ‘서울스프링페스티벌’의 3빅쇼 중 하나다. 레이저·LED·불꽃 과 물 위의 회전목마를 활용한 공연프로그램이다.

‘한강 드론라이트쇼’는 서울시가 매년 봄가을 한강변에서 진행하는 행사다. 올해 ‘서울스프링페스티벌’의 공식 프로그램으로 편성됐다. 지난 10일을 시작으로 이달 25일, 5월 5일, 5월 16일, 6월 5일 총 5회 운영된다.

오 시장은 “오늘부터 26일 동안 한강 곳곳에서 봄의 추억을 만끽할 수 있는 축제가 드디어 시작됐다”며 “봄을 시작으로 여름, 가을, 겨울까지 1년 365일 축제가 끊이지 않는 재미있고 행복한 도시 ‘펀 서울’을 만들어가겠다”고 말했다.

‘2026 서울스프링페스티벌’은 다음 달 5일까지 여의도‧뚝섬‧반포한강공원 등에서 ‘Ride the Seoul Vibe’를 주제로 열린다. 특히 기존 도심 중심으로 운영됐던 축제 무대를 올해 한강 일대로 확장했다.행사 기간도 지난해 7일에서 올해 26일로 늘렸다.