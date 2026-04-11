[헤럴드경제=박종일 선임기자]김홍국 서대문구청장 예비후보는 10일 더불어민주당 서대문구청장 예비경선을 앞두고 서대문 유권자께 드리는 마지막 호소문을 발표했다.

그는 이재명 대통령, 정원오 서울시장과 함께 하는 서대문구청장으로서 추구하는 ‘성공하는 정치’ 서대문 르네상스에 대한 지지를 호소했다.

이번 더불어민주당 서대문구청장 경선은 4월12~13일 이틀간 권리당원 50%, 여론조사 50%로 진행되며, 경선 후 더불어민주당 서울시당이 경선결과를 발표할 예정이다.

이재명 대통령의 경기도지사 시절 대변인을 역임했던 김 예비후보는 이날 호소문을 통해 청와대와 중앙부처, 정당과 서울시경기도 등 풍부한 중앙과 지방경험을 가진 김홍국을 지지해달라고 밝혔다.

김 후보는 “지금 서대문은 중요한 갈림길에 서 있다. 정체된 4년을 계속 이어갈 것인지, 아니면 변화와 도약의 새로운 4년을 시작할 것인지 선택해달라”며 “마지막으로 간절히 지지를 호소한다”고 말했다.

김 후보는 “서대문에서 재개발은 늦어지고, 신촌 상권은 무너지고, 청년들은 떠나고 있다. 주차와 교통 문제, 생활 불편은 그대로 쌓여 있다”며 “부지런하고 성실한, 유능하고 실력있는, 성과를 만들 경험과 지식을 가진 김홍국이 문제를 해결하겠다”고 강조했다.

김 후보는 “정체된 서대문을 끝내고, ‘서대문 르네상스’를 이루겠다”며 “주민들의 미소와 행복을 찾아드리겠다. 반드시 성과로 보답하겠다”고 덧붙였다.