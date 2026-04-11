조기 종전 땐 세계 성장률 0.3~0.4%포인트 하락 전망 장기화하면 성장률 1%포인트↓, 물가 최대 0.9%포인트↑ 호르무즈 해협 재개방 여부가 에너지 시장 최대 변수로 부상

[헤럴드경제=홍석희 기자] 아자이 방가 세계은행 총재가 미국과 이란 간 휴전이 유지되더라도 이번 전쟁의 충격이 세계 경제 전반에 연쇄적으로 영향을 미칠 것이라고 경고했다.

로이터통신에 따르면 방가 총재는 10일 인터뷰에서 지난 7일 합의된 ‘2주 휴전’이 이어지더라도 전쟁의 여파가 글로벌 경제에 남을 것이라고 밝혔다. 그는 휴전이 무산되고 분쟁이 다시 격화할 경우 피해 규모는 훨씬 커질 수 있다고 내다봤다.

방가 총재는 앞서 7일 조기 종전을 전제로 한 기본 시나리오에서는 세계 성장률이 0.3~0.4%포인트 하락할 수 있다고 전망했다. 전쟁이 장기화할 경우에는 성장률 하락 폭이 1%포인트까지 확대될 수 있다고 분석했다.

물가 압력도 커질 수 있다고 봤다. 방가 총재는 전쟁이 이어질 경우 인플레이션 상승 폭이 최대 0.9%포인트에 이를 수 있다고 언급했다.

그는 “핵심은 현재의 평화와 이번 주말 진행될 협상이 지속 가능한 평화로 이어질지, 그리고 그 결과 호르무즈 해협이 다시 열릴지 여부”라며 “그렇지 않을 경우 에너지 인프라에 더 크고 장기적인 영향이 나타날 수 있다”고 말했다.

세계은행은 에너지 자원이 부족한 소규모 섬 국가를 포함한 일부 개발도상국과 기존 ‘위기 대응 창구’ 프로그램 자금을 활용하는 지원 방안을 논의 중인 것으로 전해졌다.