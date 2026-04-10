소득 하위 70% 3000만명 대상 지급 정유사 손실 보전·나프타 지원 포함 K-패스 할인 확대…환급률 상향 일부 일자리 사업은 감액 조정

[헤럴드경제=정경수 기자] 중동 전쟁 여파로 커진 물가 부담과 민생 피해를 완화하기 위한 대규모 추가경정예산안이 국회 문턱을 넘었다.

국회 예산결산특별위원회는 10일 전체회의를 열고 총지출 기준 26조2000억원 규모의 추경안을 여야 합의로 의결했다. 정부가 제출한 총액은 유지한 채, 세부 항목에서 일부 증감이 이뤄졌다.

이번 추경의 핵심은 고유가 대응이다. ‘고유가 피해 지원금’ 항목에는 약 4조8000억원이 편성됐으며, 소득 하위 70%에 해당하는 약 3200만명에게 1인당 최소 10만원에서 최대 60만원이 지급될 예정이다.

당초 야당은 해당 지원금을 두고 정치적 성격을 문제 삼으며 감액을 요구했지만, 최종 협의 과정에서 정부안을 수용하는 방향으로 정리됐다.

유류 가격 안정과 관련된 예산도 포함됐다. 석유 최고가격제 시행에 따른 정유사 손실을 보전하기 위한 4조2000억원 규모 예산이 유지됐다.

대중교통 부담을 낮추기 위한 지원도 확대됐다. K-패스 관련 예산은 정부안보다 늘어나면서, 환급률 상향과 함께 정액형 상품 혜택이 추가됐다. 한시적으로 최대 50% 수준의 할인 효과가 반영될 전망이다.

이와 함께 나프타 수급 안정을 위한 지원 예산도 증액됐고, 농기계와 농어업인을 대상으로 한 유가 연동 보조금, 연안 여객선 유류비 지원 등도 포함됐다.

반면 단기 일자리 창출 사업 일부는 조정 과정에서 감액됐다.

여야는 예결위 의결에 이어 본회의를 열어 추경안을 최종 처리할 계획이다.