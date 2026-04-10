[헤럴드경제=이원율 기자]미래 예측 베팅 사이트 ‘폴리마켓’에서 신규 계정들이 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 전쟁 휴전 발표 몇 시간 전 휴전에 베팅해 큰 돈을 벌었다고 AP통신이 전했다.

보도에 따르면 이같은 베팅은 7일 오후(미국 동부시간) 휴전이 발표되기 고작 몇 시간 전 이뤄졌다.

당시 트럼프 대통령은 이란을 상대로 호르무즈해협 개방을 요구하며 이에 불응하면 “문명 전체가 멸망할 것”이라며 위협적인 발언을 이어가고 있었다.

트럼프 대통령이 트루스소셜 게시물로 휴전을 발표한 건 7일 오후 6시30분께였다.

AP통신은 암호화폐 분석 플랫폼 ‘듄’을 활용, 폴리마켓의 공개 블록체인 데이터를 분석해보니 최소 50개 계정(지갑)이 이날 휴전 발표 전 이같은 베팅을 한 것으로 나타났다고 전했다.

이 베팅들은 해당 계정들이 만들어진 후 첫 거래였다.

오전 10시께 만들어진 한 지갑은 평균 단가 8.8센트에 약 7만2000달러(1억원)를 베팅했다. 폴리마켓에서 베팅 참가 단가는 건당 0달러에서 1달러다. 이는 사용자들이 생각하는 사건 발생 확률로는 각각 0%에서 100%에 해당한다고 볼 수 있다.

이 폴리마켓 사용자는 이후 현금화로 20만달러(2억8000만원) 수익을 올렸다.

전날 만들어진 계정은 12억5500달러(1억7390만원)의 이익을 챙기기도 했다.

트럼프 대통령의 휴전 발표 게시물이 올라오기 12분 전 만들어진 또 다른 지갑은 33.7센트 단가에 3만1908달러(4420만9000원)을 걸어 4만8500달러(6720만원)의 이익을 봤다. 이와 관련해 일각에서는 “신들린 타이밍”, “의심을 거두기에는 너무 절묘하다”는 반응도 나왔다.

다만 휴전 성사에서 베팅하는 단가가 조금씩 올라간 건 7일 오후 파키스탄 정부의 휴전 성사 노력이 전해졌기 때문일 가능성도 있다.

폴리마켓 사용자들이 결국 트럼프 대통령이 물러설 수밖에 없으리라는 전망을 하고 베팅을 했을 가능성도 배제할 수는 없다.

AP통신은 휴전에 베팅한 일부 폴리마켓 사용자들은 상당한 이익을 봤지만, 다른 이들은 아직 지급을 기다리는 상황이라고 전하기도 했다.

이는 이란이 아직 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 통제하고 있고, 해당 지역에서 미사일 공격이 이어지고 있다는 점을 근거로 폴리마켓이 지급을 일단 유보하고 48시간은 지켜보기로 했기 때문이다.

AP통신은 공개된 블록체인 데이터로는 신규 계정들의 실제 주인을 식별할 수 없다고 보도했다. 이들이 신규 사용자인지 혹은 추가 계정을 만든 기존 사용자인지 판단할 수 있는 근거는 폴리마켓만이 갖고 있다고 덧붙였다.

폴리마켓은 논평 요청에 응하지 않았다.

이와 관련, 미국 연방 검찰은 폴리마켓 등 주요 예측시장 내 거액의 베팅과 관련해 내부자 거래 가능성에 대한 조사에 착수했다고 CNN 방송이 지난달 보도했다.

CNN은 복수의 소식통을 인용해 뉴욕 남부연방지검 증권·상품사기 전담 부서 검사들이 최근 예측시장 내 잠재적 위법 행위에 기존 법률을 어떻게 적용할지 논의하기 위해 폴리마켓 관계자들과 만났다고 전했다.

검찰은 특히 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 시기, 이란과의 전쟁 발발 시점, 인기 TV 프로그램 결과 등 최근 거액의 수익을 낸 베팅 과정들을 집중적으로 들여다보고 있다고 한다.

해당 베팅 참여자들이 단순히 운에 기댔는지, 내부 정보를 이용한 것인지가 핵심 쟁점이다.

법조계 일각에서는 연방 범죄 기소나 상품선물거래위원회(CFTC)의 민사 소송 선례가 없어 혐의 입증이 쉽지 않을 것이라는 관측도 나온다.