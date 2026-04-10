[헤럴드경제=김병진 기자]김재원 경북지사 예비후보가 10일 이철우 예비후보에게 ‘끝장 토론’을 제안했다.

김 예비후보는 이날 국민의힘 경북도당에서 기자회견을 열고 이철우 예비후보에게 ‘언론사 입막음용 보조금 지급 의혹’에 대한 끝장토론을 제안했다.

김 예비후보는 “이철우 후보의 반박 내용을 살펴보니 경찰 입건 초기 단계부터 불법보조금 배임 혐의와 기부행위에 따른 공직선거법 위한 혐의가 동시에 수사된 것으로 보인다”며 “이 후보는 이러한 사실과 관련이 없다는 것을 해명하지 않고 오히려 저의 검증 요구에 대해서 소설이니 엉터리니 하면서 호도하고 있다”고 했다.

또 “중앙당과 공관위 또한 저의 이의신청과 검증 요구를 제대로 확인하거나 철저한 검증을 하지 않고는 ‘지금 시점에서 사실관계를 제대로 확인할 수 없다’는 애매한 통보를 해왔다”며 “이 후보는 이러한 당의 통보를 받고 경쟁 후보인 저에게 일방적인 사퇴 요구를 했다”고 밝혔다.

김재원 예비후보는 “이철우 후보는 솔직하게 해명하면 된다. 따라서 끝장 토론을 제안한다”며 “당장 오늘이라도 좋으니 언제든 끝장토론에 나와달라. 그것도 자신이 없다면 스스로 사퇴하기를 바란다”고 말했다.

앞서 전날 김 후보는 이 후보에게 “사법 리스크에 대해 소명할 자신이 없으면 스스로 사퇴하라”고 했으며 이에 이 후보는 “국민의힘이 김 후보의 경북지사 경선 후보 자격을 박탈하라”고 요구하는 등 두 후보가 팽팽히 맞서고 있다.

한편 국민의힘 본경선은 11일까지 선거운동을 펼친 뒤 오는 12일부터 13일까지 이틀간 진행된다. 본경선에서는 책임당원 투표 50%와 일반 여론조사 50%를 반영해 오는 14일 최종 후보자 1명을 뽑는다.