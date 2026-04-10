여한구 산업부 통상본부장·카작 외교차관 면담

[헤럴드경젭=배문숙 기자]우리나라와 카자흐스탄이 핵심광물, 제조, 플랜트 등 다양한 분야에서 경제협력을 모색했다. 이를 통해 오는 9월 한·중앙아시아 정상회의에서 구체적인 성과를 도출하겠다는 방침이다.

산업통상부는 여한구 통상교섭본부장이 10일 서울에서 알리벡 바카예프 카자흐스탄 외교부 차관과 면담하고 경제 협력 확대 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 면담은 오는 9월 한·중앙아시아 정상회의를 앞두고 구체적인 협력 성과를 만들어 나가기 위해 마련됐다.

면담에서 양측은 글로벌 지정학적 불확실성 속에서도 한·중앙아 협력 확대 필요성에 공감하고 향후 무역경제공동위원회 등 협력 채널을 통해 핵심광물, 제조, 플랜트 등 분야 협력을 구체화해 나가기로 했다.

이날 한국 측은 현지에 진출한 한국 기업의 애로 사항을 언급하며 한국 기업의 영업 활동 지원과 기업 투자 확대를 위한 카자흐스탄 정부의 관심을 요청했다.

이에 카자흐스탄 측은 애로 해소 지원 의사를 표명하고 핵심광물, 에너지, 플랜트 등 다양한 분야에서 한국과 협력할 가능성을 언급했다.

여 본부장은 “카자흐스탄은 중앙아시아 지역 최대 교역국이자 투자대상국”이라며 “그간의 긴밀하고 호혜적인 협력 기반을 바탕으로 다양한 분야에서 협력을 진척시켜 나가겠다”고 밝혔다.