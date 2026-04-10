[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]국민의힘 대구시장 공천을 둘러싼 내홍과 관련, 대구 지역구 국회의원들이 10일 시민에게 사죄의 뜻을 표했다.

지역 국회의원들은 이날 성명을 통해 “대구시장 후보 공천 과정에서 나타난 여러 잡음과 갈등으로 시민 여러분께 큰 심려를 끼쳐드려 대구 지역 국회의원으로서 무거운 책임감을 느끼며 머리 숙여 깊이 사죄드린다”고 밝혔다.

이어 “시민들의 기대에 부응하는 공정하고 깨끗한 축제의 장이 돼야 할 경선 과정이 과열 양상으로 치달으며 대구의 명예를 훼손하지 않을지 우려하시는 여러 질책들을 겸허히 받들겠다”고 했다.

그러면서 국민의힘 시장 후보들이 경선 과정에 협력해 ‘대구 원팀’으로 뭉치겠다는 각오도 밝혔다.

의원들은 “이번 경선은 단순히 후보 한 명을 뽑는 자리가 아닌 대구의 재도약을 위한 비전을 결집하는 과정”이라며 “후보들은 근거없는 상호비방보다는 대구 발전을 위한 정책 중심의 경쟁에 임하겠다”고 강조했다.

또 최종 후보는 낙선한 후보들의 핵심 공약을 적극 수용해 ‘대구 통합 공약’으로 승계 추진하겠다는 계획을 내놨다.

특히 컷오프 후보들의 무소속 출마 가능성으로 당내 혼란이 이어지는 가운데 의원들은 후보들에게 대구와 보수의 승리를 위한 결단을 촉구했다.

아울러 더불어민주당 김부겸 후보가 대구 시민들을 “한 당에만 표를 찍는 기계”라고 발언한 것을 두고 사과를 촉구했다.