아시아나에어포트 직원도 동참…현장 지원 쌀 300kg·생수 300병 기부 병행 배식부터 정리까지 전 과정 참여 “지역사회와 상생 지속할 것”

[헤럴드경제=정경수 기자] 한진그룹 계열사 한국공항이 서울역 인근 취약계층을 대상으로 무료 배식 봉사활동을 진행하며 지역사회 지원에 나섰다.

한국공항은 지난 9일 서울시 무료급식시설 ‘서울특별시립 따스한 채움터’를 찾아 노숙인과 독거노인 등 약 250명에게 식사를 제공했다고 10일 밝혔다. 현장에서는 배식뿐 아니라 설거지와 정리 작업까지 봉사단이 직접 맡아 운영을 도왔다.

이번 활동에는 아시아나에어포트 직원들도 함께 참여해 인력을 보탰다. 양사 직원들은 급식 전 과정에 참여하며 현장 지원을 이어갔다.

물품 지원도 병행됐다. 한국공항은 쌀 300㎏과 생수 300병을 기부해 시설 이용자들을 위한 실질적인 지원에 나섰다.

한국공항 관계자는 “소외된 이웃들에게 따뜻한 마음을 나누고자 이번 봉사활동을 기획했다”며 “앞으로도 지역사회와 상생하고 ESG 경영을 적극적으로 실천하며 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 지속해서 노력하겠다”고 밝혔다.

한국공항은 이외에도 강서노인종합복지관에서 정기 배식 봉사를 진행하는 등 지역 기반 사회공헌 활동을 이어가고 있다.

한편 한국공항은 항공기 지상조업 서비스를 주력으로 하는 국내 최대 지상조업 전문기업으로, 대한항공을 포함한 50여개 항공사에 관련 서비스를 제공하고 있다. 이외에도 생수, 축산, 물류장비 렌탈, 세탁 등 다양한 사업을 병행하고 있다.