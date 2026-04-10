중국 베이징시 순의구 대표단, 4월 7일 성북구 방문...교류 30주년 계기 양 도시 협력 확대 논의 스마트통합관제센터 방문… 행정 운영 사례 공유

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구는 중국 베이징시 순의구 대표단이 지난 7일 성북구를 방문해 두 도시 간 교류 협력 확대 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 방문은 1996년 10월 자매결연을 체결한 이후 올해로 교류 30주년을 맞아 추진된 것으로, 양 도시 간 지속적인 협력 기반을 강화하고 우호 관계를 공고히 하기 위해 마련됐다.

순의구 대표단은 구장 추이 샤오하오를 비롯한 6명으로 구성됐으며 성북구청을 방문해 주요 정책을 공유하고 향후 협력 방향에 대해 의견을 교환했다.

이어 대표단은 성북구 스마트통합관제센터를 찾아 스마트 기술 기반 통합관제 운영 현황과 범죄·재난 대응 체계에 대한 설명을 듣고 관련 정책을 살펴봤다.

성북구 관계자는 “순의구는 베이징 동북부의 주요 발전 거점으로 항공·물류 및 첨단산업 등이 발달된 곳”이라며 “이번 방문을 계기로 양 도시 간 실질적인 협력 사업이 더욱 확대되길 기대한다”고 말했다.

순의구는 인구 약 130만 명, 면적 약 1021㎢ 규모로 산업과 주거가 함께 발전하고 있는 베이징의 주요 성장 지역 중 하나다.

성북구는 앞으로도 자매도시인 순의구와 문화·행정·청소년 등 다양한 분야에서 교류를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.