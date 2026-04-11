전주남부시장 찾아 청년상인 애로 청취, 상권 활성화 방안 논의 전국 3만3000개 소상공인 참여…5월 10일까지 한 달간 진행 최대 40% 할인에 K-팝 콘서트·라이브커머스까지 소비 촉진 총력

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 11일 전북 전주시에서 청년상인 현장 간담회와 ‘4월 동행축제’ 개막식을 잇달아 열고 지역경제 활성화와 내수 진작에 나섰다.

한성숙 중기부 장관은 이날 전주남부시장을 방문해 청년상인들과 간담회를 열고 상권 활성화 방안을 논의했다. 올해 ‘백년시장’으로 선정된 전주남부시장의 경쟁력을 높이는 방안과 함께, 중동전쟁 여파에 따른 경영 부담과 현장 애로도 점검했다.

한 장관은 이 자리에서 “청년상인은 새로운 소비와 변화를 유입하는 상권 혁신의 핵심 주체”라며 “안정적으로 성장할 수 있도록 지원하고 이를 토대로 시장 전반의 경쟁력을 높여나가겠다”고 말했다.

이어 한 장관은 전주실내체육관에서 열린 ‘4월 동행축제’ 개막식에 참석해 전국 단위 소비촉진 행사 시작을 공식 선언했다. 개막식 이후에는 인근 대학로 상점가와 알림의거리 판매전도 둘러보며 소상공인들을 격려했다.

이번 동행축제는 전국 3만3000개 소상공인이 참여하는 대규모 소비촉진 행사다. 4월 11일부터 5월 10일까지 한 달간 200여개 온·오프라인 유통채널을 통해 진행되며, 소비자들은 최대 40% 할인된 가격으로 제품을 구매할 수 있다.

개막식 현장에서는 판매전 외에도 K-팝 상생콘서트, 라이브커머스, 각종 체험 이벤트 등이 함께 열려 지역 주민과 전주를 찾은 내·외국인 관광객의 관심을 끌었다.

한 장관은 개회사를 통해 “중동전쟁에 따른 고유가와 물가 상승 압력으로 경영 어려움을 겪는 소상공인들에게 이번 동행축제가 큰 힘이 되길 바란다”며 “가까운 지역축제와 동네상권을 찾아 가치 있는 소비에 동참해 주시길 바란다”고 말했다.