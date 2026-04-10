문종철 광진구청장 예비후보 “광진의 혁신적 도시발전 함께 이뤄낼 것”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]김성수 민주당 광진구청장 예비후보가 10일 오후 문종철 예비후보 지지를 전격 선언했다.

김 후보는 이날 오후 문종철 예비후보 사무실을 방문, 지지자들과 함께 문 후보 지지를 선언했다.

김 후보는 “일 잘하고, 소통 잘하면서 지역 발전을 책임질 수 있는 적임자로 문종철 후보를 적극 지지한다”고 말했다.

문 후보는 “지역 발전 공약을 함께 만들어 반드시 책임을 완수하겠다“고 약속했다. 또 “광진 대통합의 첫걸음, 승리를 향한 거대한 서막“이라고 말했다.

또 “ 함께 치열하게 경쟁했던 김성수 후보님께서 저의 손을 맞잡으며 적극적인 지지 선언과 함께 ‘필승의 연합’을 이루어주셨다”고 밝혔다.

이와 함께 “경선 과정에서 함께 했던 뜻을 모아 오직 광진구를 되찾고, 고민정 이정헌 의원님과 함께 이재명 국민주권정부의 성공‘이라는 대의를 위해 더욱 노력하겠다”고 다짐했다.

또 “후보님께서 보여주신 그 뜨거운 열정과 광진구와 구민을 향한 사랑, 그리고 김성수 후보님을 지지하셨던 수많은 분의 간절한 마음까지 제가 모두 안고 뛰겠다”고 말했다.

문 후보는 “이제 우리는 하나다. 오늘의 연합은 단순한 후보 지지가 아니다. 김성수 후보님이 꿈꿨던 혁신적인 비전과 문종철의 열정, 그리고 실행력이 거대한 승리의 물결을 만들겠다”고 밝혔다.

마지막으로 “광진의 승리, 이제 시작이다. 하나 된 힘으로 반드시 필승으로 보답하겠다”고 맺었다.