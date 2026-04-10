[헤럴드경제=문영규 기자] 지난 2022년부터 이재명 대통령을 공개 지지해 온 개그맨 서승만씨(62)가 국립정동극장 대표이사로 10일 임명됐다. 임기는 3년이다.

문화체육관광부는 이날 임명장 수여 소식과 함께 “방송·공연 연출·극장 운영 분야에서 활동한 공연예술·콘텐츠 기획가”라고 소개했다.

1989년 제3회 MBC 개그콘테스트로 데뷔해 코미디언으로 이름을 알린 그는 국민대 연극영화·영상미디어 학·석사, 행정학 박사 학위를 취득했으며 극단 상상나눔 대표, 소극장 상상나눔씨어터 대표, ㈔국민안전문화협회 회장, 한국공공관리학회 홍보위원장, 행정안전부 홍보대사 등을 역임했다.

공연 작품으로는 마당놀이 ‘온달아 평강아’와 ‘뺑파전’, 뮤지컬 ‘노노이야기’와 ‘터널’ 등을 연출한 바 있다.

이재명 대통령을 공개 지지해 온 그는 2022년 대선 당시 후보였던 이재명 대통령에 대해 “국민의 민생고를 알고 고통 속에서 발전한 사람, 그래서 누구나 할 수 있다는 꿈을 주는 사람, 문화강국의 약속을 지킬 사람”이라고 평가한 바 있다.

이에 이 대통령도 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 “저는 지킬 수 있는 약속만 했고 했던 약속은 반드시 지켰다”고 답했다.

지난 2024년엔 제22대 국회의원 선거 당시 더불어민주당의 위성정당 더불어민주연합의 비례대표 24번으로 출마했으나 낙선했다.

그해 6월엔 이재명 대통령의 배우자인 김혜경 씨와 함께 찍은 ‘셀카’를 공개하며 김 씨가 쓴 책 ‘밥을 지어요’를 홍보하기도 했다.

최휘영 장관은 “신임 대표이사가 그동안 축적해 온 현장 경험과 홍보 역량을 바탕으로 국립정동극장의 관광 자원으로서 역할을 강화하고, 우수한 공연을 세계에 널리 알리는 데 핵심적 역할을 해주길 기대한다”고 말했다.