연고·좌약 이어 먹는약으로 제형 갖춰

일동제약이 먹는 치질약 ‘푸레파 스피드 정’(사진)을 새로 출시해 연고·좌약에 이은 제형을 고루 갖추게 됐다.

처방전 없이 약국에서 구입할 수 있는 일반의약품이다. 이 회사는 먹는 약(푸레파 스피드 정·푸레파센600 정), 바르는 약(푸레파인 연고·푸레파인 마일드 연고), 좌약(푸레파인 마일드 좌제) 등의 치질 치료제를 보유하고 있다.

신제품 ‘푸레파 스피드’는 미세정제플라보노이드분획물(MPFF)이 함유돼 치질, 정맥임파부종(하지부종 및 통증) 등에 효능·효과를 나타낸다. 유효성분인 ‘MPFF’는 미세화 공정을 거친 디오스민 외에 헤스페리딘, 디오스메틴, 리나린, 이소로이폴린과 같은 활성 플라보노이드 성분이 포함된 복합물질이다.

디오스민의 경우 평균 입자크기를 2µm 미만으로 가공해 체내흡수율을 높이고 급성치질 등의 증상에 빠르게 대응할 수 있도록 설계했다고 회사 측은 설명했다.

일동제약은 “치질은 내치핵과 외치핵이 모두 동반되는 혼합성 치핵의 발생이 흔하다. 증상 또한 통증, 가려움, 출혈 등이 복합적으로 나타나는 경우가 많다”며 “먹는 약과 바르는 약, 좌제 등을 적절히 함께 사용하는 게 효과적”이라 했다.