[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구가 한국매니페스토실천본부 주관 ‘2026년 민선8기 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가’에서 최고등급인 ‘SA’를 획득했다.

이번 SA등급 획득으로 서초구는 지난 2017년부터 10년 연속 최고등급을 달성했다고 10일 밝혔다.

매니페스토 공약이행 평가는 한국매니페스토실천본부 평가단이 지난 2월부터 전국 226개 기초지방자치단체를 대상으로 실시했다. 평가는 지난해 12월 31일 기준 ▷공약이행완료 ▷목표달성도 ▷주민소통 ▷웹소통 ▷공약 일치도 등 총 5개 분야를 종합 분석·평가하는 방식으로 진행됐다.

결과는 최고등급인 SA부터 F등급까지 6개 등급으로 분류되어, 총점 100점 만점에 90점 이상 평가받은 지자체가 SA등급으로 선정된다.

서초구는 민선8기 전체 공약 74개 중 64개를 완료하여 공약 이행률 86.5%를 기록했으며, 10개는 정상추진중이다.

서초구는 공약 추진계획과 분기별 추진실적 등을 구 홈페이지에 투명하게 공개하고 체계적으로 관리, 다양한 주민참여를 보장하는 웹소통 분야와 주민정책평가단 운영 등 주민과의 소통에도 힘쓰고 있다.

또, 예산 확보 및 유관기관 협력 강화와 함께 세심하고 적극적인 주민과의 소통행정으로 ‘오늘 행복하고 내일이 기다려지는’ 서초형 행정 추진에도 힘쓰고 있다.

이와 같이 공적 약속이 체계적으로 지켜지면 행정의 지속가능성을 높이며 주민의 삶의 질도 한층 더 향상될 것으로 기대된다.