[헤럴드경제=나은정 기자] 한 무인가게 점주가 “5일을 굶었다”며 음식을 훔친 뒤 사과 편지를 남긴 손님의 CCTV 모습을 공개하며 단호한 입장을 밝혀 이목을 끌고 있다.

10일 온라인 커뮤니티 보배드림에 따르면 최근 경기도 성남시 한 무인점포 입구에 A4 용지 한 장 분량의 사과 편지가 붙었다.

자신을 일용직 근로자라고 밝힌 남성 A씨는 편지에서 “겨울에 일을 하지 못해서 돈이 없고 5일을 못 먹었다”며 “나쁜 일이라는 것을 알지만 배가 고파서 죄를 지었다. 진심으로 죄송하다”고 사과했다.

이어 “일을 하면 (돈을) 먼저 드릴테니 신고는 하지 말아달라. 두 배로 드리겠다”며 “다시 한번 진심으로 죄송하다”고 거듭 용서를 구했다.

그러나 점주는 “명백한 절도”라며 단호한 태도를 보였다.

점주는 “28일 오후 9시 45분쯤 (손님이) 이런 글을 미리 써오셔서 남기고 닭강정 및 햄버거, 음료수, 소시지 등 10여종을 가져갔다”고 설명하며 A씨의 행위가 ‘절도’라고 못박았다.

그러면서 “제가 어떤 상황인지 알 수도 없고, 그렇다고 다 이해해서 모든 분이 다 그냥 가져가시면 저는 가게 접어야 한다”며 “아직 경찰 신고 전이니 이번 주까지 전화달라”고 당부했다.

해당 사건을 제보한 누리꾼은 “정말 5일을 굶었을 수도 있지만 도둑질은 정당화될 수 없다”며 “차라리 구청이나 주민센터에 도움을 요청하면 어땠을지, 두 분 다 안쓰럽다”고 전했다.

다른 누리꾼들도 “사연은 눈물 나지만 사장님 입장에서 저렇게 할 수 있다 싶다”, “진짜 배가 고팠으면 식당가서 밥을 얻어 먹었을 것”, “아무리 돈이 없기로서니 저런 짓은 하면 안 된다”, “10여종을 가져간거면 선 넘었다” 등의 반응을 보이며 A씨의 행동을 비판했다. 다만 일각에서는 “실제 사연이 맞는다면 인류애를 발휘해 보는 것도 나쁘지 않을 것 같다”며 안타까움을 표하기도 했다.

한편 절도죄는 ‘반의사불벌죄’에 해당하지 않아 피해자가 처벌을 원치 않아도 처벌을 받을 있다. 점주가 선처를 원하더라도 수사기관은 사건을 재판에 넘길 수 있고, 사안의 경중에 따라 형사처벌로 이어질 수도 있다. 이 때 피해자와의 합의가 있을 경우 검사의 기소나 판사의 양형에 중요한 사유가 될 수 있다.