박형준 “선거 앞두고 ‘공소권 없음’을 무혐의로” 주진우 “수사가 아니라 선거일정 짜맞춘 협잡”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 통일교 금품수수 혐의를 받는 전재수 더불어민주당 부산시장 후보에 대해 검경 합동수사본부가 10일 공소시효가 지났거나 혐의를 입증할 증거가 충분치 않다는 취지로 수사를 종결했다.

전 후보는 합수본 발표 직후 페이스북에 글을 올려 “지난 4개월, 고단한 시간을 이겨낼 수 있었던 힘도 억울함을 벗어날 수 있었던 것도 시민 여러분의 믿음과 신뢰였다”며 “이제 일만 할 수 있게 됐다”고 감격했다.

이에 대해 국민의힘 후보경선 중인 박형준 시장은 “민주당 스스로 만든 ‘법왜곡죄’의 전형”이라 했고, 주진우 의원(해운대구갑)은 긴급 기자회견을 열어 “수사가 아니라 선거일정에 짜맞춘 협잡”이라 맹공했다.

박형준 캠프는 이날 “선거를 54일 앞둔 시점에 공소권 없음과 혐의 없음을 한데 묶어 마치 전면 무혐의인양 포장했다”며 “공소권 없음은 무죄가 아니다”라고 직격했다.

서지연 대변인은 논평을 통해 “시계 영수증, 수리 기록, 세계본부장의 직접 진술이 있는데도 수사가 지연되는 사이 파쇄기는 돌았고, 하드 디스크는 밭두렁에 버려졌다”며 “시효가 만료될 때까지 수사를 끌어온 것 자체가 직무유기”라고 강도 높게 비판했다.

그러면서 “합수본이 ‘공소시효 완성’으로 마무리 한 것은 민주당 스스로 만든 ‘법왜곡죄’의 전형이자 자신이 만든 법을 자신이 가장 먼저 어기는 정치방탄이자 독재”라고 지적했다.

주진우 의원도 이날 부산시의회에서 긴급기자회견을 열고 “어제는 민주당 후보로 확정해 주고, 오늘은 공소시효 지났다 면죄부를 줬다”며 “이렇게 짜고 쳐도 되냐”고 물었다.

주 의원은 “수사 결론을 낸 김태훈은 대장동 사건도 뭉갰던 검사”라며 “출세용 아부를 하고 있다”고 질책했다. 그는 “전 의원이 떳떳하다면 왜 보좌진을 동원해 같은 시기 서울과 부산에서 증거인멸을 했겠나” 반문하기도 했다.

그러면서 자신이 고발한 허위사실공표죄를 들어 “전 의원이 천정궁 안 갔다, 시계 안 받았다 거짓말한 허위사실 공표죄가 남았고 즉시 기소할 수 있다”며 “야당 추천 특검을 도입해 반드시 단죄해야 한다”고 목소리를 높였다.